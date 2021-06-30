Одним из самых важных периодов в жизни женщины является беременность. В ожидании чуда у будущей мамы иногда появляются интересные предпочтения в еде. Однако стоит позаботиться о том, чтобы эти маленькие прихоти были безопасными. Акушер-гинеколог с многолетним стажем, врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк рассказала, какие продукты не рекомендуется употреблять во время беременности.

Нельзя беременным употреблять алкоголь!

Алкоголь – тот продукт, который во время беременности употреблять категорически запрещено! Это может привести к проблемам у будущей мамы и ее ребенка. Алкоголь оказывает токсическое воздействие на плод. При этом нужно помнить важную вещь: чем меньше срок беременности, тем пагубнее влияние алкоголя на плод. И если во время беременности женщина регулярно употребляет алкоголь, для ребенка это чревато развитием врожденного алкоголизма и серьезными неврологическими проблемами.

Иногда у беременных возникает дикое желание выпить пива, но это свидетельствует лишь о том, что женщине не хватает определенной группы витаминов, чаще всего – витаминов группы В. Так что вместо того, чтобы выпить бокал пенного напитка, беременной нужно всего лишь откорректировать свой рацион питания, включив в него продукты, которые содержат витамины группы В.

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Не рекомендуется есть копчености и сыровяленые продукты

Поскольку копченые и сыровяленые продукты не проходят полную термическую обработку, женщине во время беременности нужно быть очень осторожной с этими видами продуктов. Ведь существует огромный риск заразиться глистной инвазией.

Продукты, которые не проходят полную термическую обработку, – суши, вяленая или соленая рыба – могут быть носителями инфекционных заболеваний, например, токсоплазмоза. Также в период беременности не рекомендуется употреблять сырое молоко.

Не рекомендуется есть беременным грибы

Грибы не так опасны своими естественными свойствами, как местом, где они были собраны. Проблема в том, что грибы обладают способностью впитывать в себя тяжелые металлы и токсины. И только при 100% уверенности, что они были собраны в экологически чистом месте, можно немного себя побаловать. Но ведь нельзя быть полностью уверенным в их безопасности, поэтому не стоит рисковать здоровьем малыша и мамы. К тому же следует помнить, что грибы достаточно тяжелый продукт для желудка, особенно во время беременности, так что с ними нужно быть крайне осторожными.

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Не рекомендуется есть беременным сырые яйца

Яйца – одна из главных составляющих рациона беременной женщины, но не в сыром виде! Сырые яйца, безусловно, полезны для человека, однако риск заразиться сальмонеллой для беременной женщины увеличивается в разы. Даже домашние куры могут быть носителем этого возбудителя, и иммунитет беременной может попросту не справиться с этой проблемой.

Нежелательно есть вредную пищу

Также во время беременности следует быть крайне осторожными с употреблением жирных, жареных, острых и соленых блюд. А для того, чтобы переварить жареную или другую вредную пищу, желудку нужно потратить очень много энергии, что может сказаться на здоровье беременной женщины. Первая из проблем – нагрузка на печень, желудок и желчный пузырь. Вторая проблема – отечность. После приема такой пищи женщина начинает пить много воды, что чревато отечностью и проблемами с почками.

Врачи рекомендуют кушать легкоусвояемую пищу. Ведь если внутренние органы перегружать тяжелыми продуктами, это чревато возникновением пиелонефрита, холецистита и панкреатита беременных, то есть тех заболеваний, которых у женщины раньше не было.

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Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки

Сладкие газированные воды тоже могут причинить вред беременной женщине, поскольку попадают в разряд тератогенных веществ. Это значит, что они могут вызывать у плода определенные изменения. К тому же такие напитки содержат много сахара, а это может привести к развитию крупного плода и в дальнейшем у ребенка могут возникнуть проблемы с весом.

Также следует отказаться от употребления полуфабрикатов, чипсов, сухариков, то есть от всех продуктов, в составе которых есть глютаматы и пищевые добавки.

Не рекомендуется беременной быть вегетарианкой

Как известно, беременной женщине позволяется не держать пост. И это неспроста. Потому что для того, чтобы ребенок рос и развивался здоровым, необходимо употреблять достаточное количество белка животного происхождения. Он очень важен и ничем другим его заменить нельзя – ни орехами, ни бобовыми продуктами. Поэтому во время беременности важно кушать икру, печень и говядину. Конечно же, домашняя курица, кролик, индейка тоже должны быть в рационе женщины. Что касается свинины, то ее тоже можно, но только не в виде шашлыка.

И пусть ваша беременность будет легкой!

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