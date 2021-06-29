Выходные в июле 2021 года: будут ли дополнительные выходные
Сколько будет выходных дней в июле 2021 года в Украине? В этом месяце нас, к сожалению, не ждут дополнительные выходные, зато 6 июля все украинцы будут отмечать веселый и загадочный праздник Ивана Купала. Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июле 2021.
Выходные в июле 2021 года
Общее количество календарных дней — 31
Рабочие дни — 22
Выходные дни — 8
Предпраздничные (укороченные на 1 час) — нет
Государственные праздники ― нет.
Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2021 год
Праздники в июле 2021:
1 июля — День архитектуры Украины
2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины
4 июля — День Военно-морских сил Украины
6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины
11 июля — День рыбака и Всемирный день народонаселения
12 июля — Всемирный день бортпроводника
16 июля — День бухгалтера
18 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
25 июля — День флота Украины и День работников торговли
Читайте нас также в Viber и Telegram.