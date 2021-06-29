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Выходные в июле 2021 года: будут ли дополнительные выходные

29.06.2021

Сколько будет выходных дней в июле 2021 года в Украине? В этом месяце нас, к сожалению, не ждут дополнительные выходные, зато 6 июля все украинцы будут отмечать веселый и загадочный праздник Ивана Купала. Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июле 2021. 

выходные

Выходные в июле 2021 года

Общее количество календарных дней 31 

Рабочие дни 22

Выходные дни 8

Предпраздничные (укороченные на 1 час) нет

Государственные праздники ― нет

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Праздники в июле 2021:

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины

4 июля — День Военно-морских сил Украины

6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины

11 июля — День рыбака и Всемирный день народонаселения

12 июля — Всемирный день бортпроводника

16 июля — День бухгалтера

18 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

25 июля — День флота Украины и День работников торговли

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