Как сварить компот из клубники на зиму
29.06.2021
Клубничный компот на зиму приготовить очень просто. Редакция сайта STB.UA предлагает легкий и быстрый рецепт этого полезного напитка. Воспользуйтесь нашими советами, как сварить компот из клубники, и наслаждайтесь всю зиму вкусом майских ягод!
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Ингредиенты (на 5 л компота):
- Клубника — 3 кг
- Вода — 2 л
- Сахар — 600 г
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Приготовление:
- Промыть ягоды в холодной воде. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вода.
- Очистить клубнику от плодоножек и листиков.
- Подготовить банки для компота.
- Разложить плоды в десять полулитровых банок. Каждую заполнить на ⅔ от общего объема.
- Прокипятить сахар с водой, пока он полностью не растает.
- Залить клубнику горячим сиропом.
- Накрыть банки жестяными крышками, плотно прижать. Закатывать можно только после стерилизации.
- Расставить банки в большой широкой кастрюле. Предварительно укрыть дно деревянными дощечками, чтобы банки не лопнули от высокой температуры.
- Стерилизовать 10 мин., начиная отсчет времени от момента закипания воды.
- Достать компот из воды. Закупорить. На мягкой, ровной поверхности поставить банки остывать.
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Полезные советы:
- Банки для приготовления компота нужно подготовить заранее.
- Существует два способа стерилизации. Первый — помыть банки с содой и кипятить в воде. Второй — чистые банки оставить на время в духовом шкафу. Важно: чтобы тара не лопнула от резкого перепада температур, сначала загрузите банки и только потом включите духовку для постепенного нагревания.
- Не забудьте прокипятить крышки!
- Чистые банки оставить вверх дном на мягком полотенце до использования.
Приятного аппетита!
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