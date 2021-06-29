Летний сезон порадует кинолюбителей своими новинками. После длительного локдауна кинотеатры вновь открывают свои залы для гостей. Зрителей ждут настоящие приключения, фантастика, экшн и будоражащий триллер. Больше о главных фильмах лета 2021, а также о том, что же посмотреть в кино, — читайте в материале.

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«Круэлла»

С 27 мая в кинотеатрах активно пользуется спросом фильм «Круэлла». Действие киноленты происходит в Лондоне в 1970-е ― в эпоху панк-рока. Изначально зритель видит Круэллу как скромную девушку Эстреллу, которая мечтает стать модным дизайнером. Однако сущность берет свое, и она превращается в опасную и мстительную Круэллу.

«Тихое место 2»

С 27 мая на экраны вернулся один из самых успешных триллеров последних лет – фильм Джона Красински «Тихое место». Действия второй части начинаются сразу же после событий первой. Фантастическая история об апокалипсисе, где жуткие монстры убивают людей, находя их по звукам. Главную роль в фильме играет Эмили Блант.

«Ми є Ми поруч»

С 8 июля в кинотеатрах смотрите премьеру «Ми є Ми поруч». История о встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизнь. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира. Синопсис нового фильма легендарного украинского режиссера Романа Балаяна звучит загадочно и намекает, что в нем будет не только история любви, но и драма. События в «Ми є Ми поруч» разворачиваются в Киеве наших дней.

«Черная вдова»

8 июля также состоится премьерный показ долгожданного фильма от Marvel со Скарлетт Йоханссон. Черная вдова отправится в Россию, чтобы противостоять своему прошлому и столкнуться с убийцей Еленой Беловой (которую играет молодая актриса Флоренс Пью).

«Чунгкингский экспресс»

15 июля в кинотеатрах состоится показ кино для любителей артхауса. Эстетский фильм Вонга Карвая «Чунгинский экспресс» 1994 года – культовая картина, которая не только собрала миллион долларов в родном для Карвая Гонконге, а также получила сравнения с «Криминальным чтивом» Тарантино. Это две параллельные истории о двух полицейских в Гонконге: один влюбляется в загадочную женщину в светлом парике, а второго – он носит имя № 663 – преследует работница закусочной.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

5 августа вас ждет продолжение фильма «Отряд самоубийц». Во второй части блокбастера действие происходит в тюрьме Бель Рив с самым высоким уровнем смертности. Заключенные собираются в отряд X и отправляются на остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм ― тюрьму и лабораторию, где проводят эксперименты над людьми.

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