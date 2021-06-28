Гороскоп на 29 июня 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно быть более решительным, а кому стоит заняться своим здоровьем? Читайте гороскоп на 29 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит прислушиваться к своей интуиции. Благодаря ей вы сможете принять правильное решение. Звезды советуют больше полагаться на себя и меньше слушать других. Только вы знаете, что вам нужно.

Телец

Прекрасный день для обращения в вышестоящие инстанции, оформления важных бумаг и подписания долгосрочных договоров. Обратите внимание на свое здоровье.

Близнецы

Для того, чтобы выйти на новый уровень, вам стоит решиться на риск. Да, это страшно, но иногда только такие решительные действия приносят результат.

Рак

Прекрасный день. Вас посетят гениальные мысли. И что самое главное, вы точно знаете, как достичь желаемого результата.

Лев

Вам не хватает уверенности в себе. И хотя вы знаете себе цену и можете адекватно оценить свои возможности, иногда вам кажется, что вы ни на что не способны. Оставьте эти мысли. Все проблемы у вас в голове.

Дева

Во вторник лучше заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями.

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Весы

С самого утра вы погрязнете в рутинной работе. Однако только благодаря ей вы сможете завершить все дела, которые так долго откладывали.

Скорпион

Проблема в том, что вы очень любите заниматься самокопанием и самоедством. Иногда лучше просто откровенно поговорить и попросить о поддержке. Это не стыдно.

Стрелец

День равновесия и покоя. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании.Вы сможете заложить основу для своего материального благополучия. Не бойтесь перемен.

Козерог

Проблемный день. Вероятны конфликты и недопонимание на работе и в семье Чтобы избежать грандиозных скандалов, звезды советуют спокойно воспринимать критику.

Водолей

Непростой день. Возможно предательство со стороны любимого человека. Не бойтесь разорвать нездоровые отношения. Вы достойны лучшего. Вот только оно наступит тогда, когда вы сможете проститься со старыми ненужными вещами, мыслями и людьми.

Рыбы

Рыбам стоит заняться решением личных дел и своим здоровьем. Вы слишком много работаете. Пришло время отпуска. Если сейчас он невозможен, то постарайтесь его хотя бы спланировать.

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