Как пройдет грядущая неделя? К чему стоит приготовиться? Узнайте в гороскопе на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе Луна положительно на вас воздействует. С воскресенья она будет находиться в лучшем положении по отношению к вашему знаку зодиака. Удача сопровождает вас, берет вас за руку и безопасно ведет через препятствия и опасности. Стремитесь к большему удовлетворению, любви, счастью и гармонии для вашей жизни. Вам можно позавидовать.

Гороскоп на неделю — Телец

Ваша правящая планета находится в огненном знаке. Это подталкивает к поступкам и поднимает настроение. А когда у вас действительно хорошее настроение, все может закончиться лихорадочной спешкой, потому что вы просто хотите сделать все и сразу.

Гороскоп на неделю — Близнецы

В течение недели мало что может пойти не так. Да, некоторые планеты образуют ловушку для вашего знака, поэтому иногда вы будете чувствовать себя немного подавленным. В такие моменты сама судьба показывает вам, сколько силы может дать любовь.

Гороскоп на неделю — Рак

Эта неделя приближает вас к лучшему в жизни, к настоящему счастью. Теперь вы можете показать всем, насколько вы удачливы и успешны. С любимым человеком важно поговорить и рассказать все тайны о своей жизни. Станьте немного похожим на ребенка, в чем-то наивным и по-доброму ранимым.

Гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе вас будут защищать звезды, а любимый человек будет нежно обнимать. Конечно, проблемы остались, но они уже не кажутся такими важными. Вы настроены оптимистично, полны сил и энергии. Чувствуете, что все будет хорошо: карьера, любовь, здоровье, вам везде будет хорошо. Вам просто нужно пригласить это счастье, которое стучится в вашу жизнь.

Гороскоп на неделю — Дева

Вас легко взбодрить, и это замечательно. Вот что делает вас таким красивым, так это энергия. Однако на этой неделе вам нужно быть немного осторожнее. Энтузиазм теперь может быстро перейти в дерзость и беспечность. Будьте осторожны и притормозите, если заметите, что набираете обороты.

Гороскоп на неделю — Весы

Начните неделю со спортивных событий. Не обращайте внимание на завистника, который каждый раз указывает на недостатки. Он просто хочет разрушить то счастье, которым окутывают вас звезды. На этой неделе Луна сделает вас ярким центром внимания повсюду.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Вы держитесь за то, что уже знаете наизусть. Но на этой неделе есть что открыть и познавать. Вы можете попробовать найти альтернативы в старых задачах. Со вторника Луна пробудит теплые и сердечные чувства и сделает вас счастливым.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Возлюбленный буквально несет вас на руках. С его помощью вы сможете расставить важные акценты, привлечь удачу и принять правильные решения. Ваше уверенное поведение впечатляет. Так держать!

Гороскоп на неделю — Козерог

Если вы хотите что-то продвинуть вперед, звезды сейчас очень и очень хороши для соответствующего разговора. Наберитесь смелости, чтобы подойти к начальству и заговорить о повышении. Успех гарантирован на 90%.

Гороскоп на неделю — Водолей

Ваши жизнелюбие и энтузиазм действительно заразительны. На этой неделе вы встретите много приятных людей. Луна делает вас настолько милым, что невозможно отказать ни в одном желании. Внезапно открываются двери, которые, казалось, долгое время были плотно заперты. И за этими дверями не только успех, но и много любви.

Гороскоп на неделю — Рыбы

До среды вас побалует любовь, а до субботы — полный покой и гармония. Многое работает в вашу пользу. Но не стоит игнорировать просьбы близких. Есть риск, что вы забываете об обещанном и можете потерять друзей.

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