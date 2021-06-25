28 июня вся страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День Конституции Украины. Удивите своих родных и близких — подарите им самое красивое поздравление с Днем Конституции Украины в стихах.

Для украинцев важный праздник,

День Конституции страны,

Его отметим разнообразней,

Ведь нам проблемы не страшны.

В стране сейчас, конечно, кризис,

Но наш народ не пропадет,

Затянем пояса, поднимем бизнес,

Удача, может, снизойдет.

Желаем мира всем, здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца наполнятся пускай любовью,

Мы будем жить и процветать!

***

С Днем Конституции сегодня,

Я поздравляю нас, друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

***

День Конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилие,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

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И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

***

Праздник этот очень важен,

Тем, кто чтит свою страну.

За права борись отважно!

Чти Конституцию свою!

Всем желаю украинцам

Долгих и счастливых лет.

Всем чтоб счастья не крупицы,

А огромнейший букет!

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