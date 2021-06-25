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Мода 2021: летние тренды

25.06.2021

Тенденции лета 2021 года гарантированно удовлетворят любой вкус. Одежда оверсайз, домашние и спортивные наряды идеально подойдут для всех, кто любит комфорт. А те, кто хочет всецело получать витамин Д и оголяться, могут полагаться на такие тренды, как бюстгальтеры без косточек, вырезы и мини-юбки. Больше о летних трендах 2021 года — читайте в нашем материале. 

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Свободный крой 

Широкие рубашки-бойфренды, очень свободные костюмы и блейзеры, мешковатые джинсы и брюки чинос — это определенно мода свободного кроя. Мода на широкую ногу присутствовала во всех крупных коллекциях на протяжении всей Недели моды. И это не удивительно, ведь комфорт — кредо современных реалий домашнего офиса и карантина.

Ультракороткие мини-юбки

Шорты и мини-юбки ― именно то, что нужно в разгар летнего сезона 2021. Многие дизайнеры также дали рекомендации по стилю: большинство моделей вышли на подиум в топах с длинными рукавами и в обуви на плоской подошве (сапогах или сандалиях).

Спорт-шик 

Ветровки, трикотажные изделия, спортивные костюмы и велосипедки: мода в спортивном стиле отныне повсюду. Более того, тренды диктуют правила, которые недавно смело укоренились на показах: совмещать спортивные вещи с утонченными женскими деталями. Это могут быть аксессуары, обувь или сумка. 

Сетчатые ткани

Многослойность в стиле создает захватывающий вид. Новым трендом летом 2021 года, безусловно, является сетка. Модели передовых дизайнеров надевали на показах рубашки в сеточку поверх блузок. Более того, сетка может быть и на юбках, на верхней одежде и даже в виде сумки. 

Бюстгальтеры без косточек

Еще одна «голая» тема: топы с бюстгальтером — новые кроп-топы или, другими словами, спортивные бюстгалтеры. Фасон подходит для офиса в сочетании с пиджаками и брюками с завышенной талией или юбками. 

Объемные рукава и широкие плечи

Объемные эффектные рукава в виде баллонов и фонарей уже были одними из главных тенденций моды летом 2020 года. В этом году они останутся с нами. Некоторые дизайнеры даже пошли еще дальше и подчеркнули топы, пальто и платья своих новых коллекций эффектно заостренными подплечниками.

Микс узоров

Батик, лоскутное шитье, цветочные узоры. Если с однотонной модой и утонченными монохромными образами хочется распрощаться, то летом на помощь придут следующие тренды: яркие цвета, принты и сочетание узоров во всех возможных вариациях.

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