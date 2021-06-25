Хозяйки часто спрашивают, как правильно очистить сковородки разных типов от нагара снаружи и внутри, чтобы они заблестели и при этом остались невредимыми. Ведущая и постоянный эксперт многих проектов телеканала STB.UA Надежда Матвеева поделилась советами, как чистить все виды сковородок разными способами.

Как очистить антипригарную сковороду от нагара внутри и снаружи

Как известно, антипригарные сковороды имеют специальное покрытие. Поэтому складывается впечатление, что они не должны покрываться нагаром. Тем не менее из-за неправильного использования посуды налет все же появляется как снаружи, так и внутри.

Лучше будет, если вы помоете сковороду сразу после ее использования моющим средством и губкой. Но если вы забыли или поленились это сделать, то существует несколько способов, которые помогут справиться с нагаром. Их можно использовать и для внешней очистки, и для внутренней.

Первый. Залейте сковороду водой, высыпьте в нее пакетик лимонной кислоты, поставьте на огонь и оставьте до кипения. После этого она должна постоять на плите до остывания. Кислота за это время сделает свою работу, и вы сможете просто вылить воду и ополоснуть посуду.

Второй. В борьбе с нагаром помогает сода. Залейте сковороду водой, добавьте несколько ложек соды и поставьте на огонь. Когда смесь немного покипит, снимайте ее с огня. Как только вода остынет, вылейте ее и ополосните посуду.

Третий и самый интересный способ. Возьмите свежее яблоко, срежьте кожуру и порежьте мякоть ножом, чтобы пошел сок. После этого распределяем полученный продукт по всей сковородке и оставляем его на 15–20 минут. Затем осторожно с помощью мягкой губки удалите мякоть с посуды.

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Как очистить чугунную сковороду от нагара внутри и снаружи

Чугунные сковородки с годами только набирают популярности. Они практичные и долговечные. Но от нагара они все же не застрахованы. Со временем на этом типе посуды образуется черный слой обгорелой грязи. Отмыть его обычной губкой с водой и моющими средствами нереально. Но разочаровываться не стоит. Мы поделимся с вами тремя самыми популярными методами борьбы с нагаром для этого вида сковородок.

Первый. Самый простой и действенный способ для чистки чугунной сковороды от нагара в домашних условиях – это использование специальных средств от этого налета. Их можно найти в любом магазине бытовой химии.

Второй. Чугунную сковороду можно очистить с помощью соли и уксуса. Смешайте оба ингредиента до кашицы, возьмите губку с жесткой поверхностью и чистите сковороду. Потом смойте теплой водой. Вуаля – сковорода как новая!

Третий. Этот метод подойдет только тем, кто живет в частном доме или имеет дачу. Он называется прокаливание на огне. Разведите костер и прокалите чугунную сковороду. После длительного прогревания нагар сам начнет отслаиваться от посуды.

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Как очистить алюминиевую сковороду от нагара внутри и снаружи

Как чугунную, так и алюминиевую сковороду практически невозможно отмыть обычным моющим средством. Нагар, который образуется после длительного использования посуды, не только портит эстетический вид, но и вредит здоровью. Канцерогены, которые появляются вместе с нагаром, негативно влияют на организм и провоцируют кучу заболеваний. Поэтому мы предлагаем несколько действенных способов, которые помогут очистить вашу сковородку.

Первый. Как и в случае с чугунным изделием, вам придет на помощь открытый огонь на природе. Прокаливание хорошо снимает нагар и визуально обновляет вашу сковороду.

Второй. Возьмите 10-литровое ведро и приготовьте раствор. Для этого возьмите 500 г кальцинированной соды, хозяйственное мыло и несколько бутылок силикатного клея по 50 г. Залейте ингредиенты 10 л воды и опустите в смесь сковороду. После чего оставьте ведро на огне. Через 30–40 минут нагар начнет постепенно сходить с поверхности.

Третий. Если вы не желаете заморачиваться над изготовлением смеси, просто купите специальный химический раствор. Но не забудьте надеть резиновые перчатки, когда приметесь за работу. И после ее завершения обязательно проветрите помещение.

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