Зеленый борщ: рецепт со щавелем от Юлии Проходы
24.06.2021
Зеленый борщ – прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участница кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Пошаговый рецепт зеленого борща со щавелем читайте в материале.
Ингредиенты:
- курица – 1⁄2 тушки
- вода – 3 л
- стебли петрушки – 10 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- душистый перец – 4 шт.
- картофель – 600 г
- морковь – 100 г
- лук – 60 г
- сливочное масло – 40 г
- томат – 60 г
- щавель – 150 г
- черемша – 50 г
- яйцо куриное – 4 шт.
- соль морская – по вкусу
- сахар – 2 щепотки
- перец черный – по вкусу
- кориандр – 2 щепотки
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Приготовление:
- Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды.
- Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3-4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости.
- Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности.
- Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.
- На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин.
- В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин.
- Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой.
- Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде 5-6 мин. Остужаем и очищаем. Нарезаем полукольцами.
- Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин.
- Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.
Приятного аппетита!
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