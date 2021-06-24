Гороскоп на 25 июня 2021 года
25 июня готовит новые сюрпризы для знаков зодиака. Что же сулят звезды? Как грамотно распределить свои силы? Читайте в гороскопе на 25 июня 2021 года.
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Овен
Овны будут жать на газ в прямом и переносном смысле. Вы спешите и стараетесь везде успеть. Но не забывайте об известной поговорке: кто спешит…
Телец
У вас будет много дел, поэтому вы мотивированы и хотите что-то изменить. Так держать. Не тратьте время и силы на выяснение отношений.
Близнецы
Если вас о чем-то спрашивают, это не означает, что нужно раскрывать секреты. Будьте умнее, говорите меньше.
Рак
Не позволяйте общей эйфории и суете заразить вас. Оставайтесь собой.
Лев
Будьте осторожны с деньгами и походами по магазинам после работы. Рискуете потратить все на ненужные и некачественные вещи.
Дева
День действительно начнется хорошо. Луна дает вам силы и мотивацию. Что бы вы ни делали, вы делаете это с улыбкой и идеально.
Весы
Внезапно откроется новая дверь к успеху. Весы снова идут вперед. И это правильно, ведь пора оставлять проблемы и неуверенность в себе слабакам.
Скорпион
День закончится хорошо. Вам наконец-то удастся расслабиться на плече партнера. Хватит ссориться и выяснять отношения.
Стрелец
Вы невероятно сильны и продуктивны. Поэтому других можно только удивлять и доказывать им, насколько вы профессиональны. Вы отлично работаете в команде!
Козерог
У Козерогов зашкаливают огненные энергии. Вы сильны, тем самым заставляете нервничать окружающих.
Водолей
Дом, милый дом. Вы наполняетесь чувством безопасности в своих четырех стенах.
Рыбы
Вы выглядите уверенно. Но, к сожалению, есть риск перегрузить себя. Поэтому найдите время для отдыха и релакса.