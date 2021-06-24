25 июня готовит новые сюрпризы для знаков зодиака. Что же сулят звезды? Как грамотно распределить свои силы? Читайте в гороскопе на 25 июня 2021 года.

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Овен

Овны будут жать на газ в прямом и переносном смысле. Вы спешите и стараетесь везде успеть. Но не забывайте об известной поговорке: кто спешит…

Телец

У вас будет много дел, поэтому вы мотивированы и хотите что-то изменить. Так держать. Не тратьте время и силы на выяснение отношений.

Близнецы

Если вас о чем-то спрашивают, это не означает, что нужно раскрывать секреты. Будьте умнее, говорите меньше.

Рак

Не позволяйте общей эйфории и суете заразить вас. Оставайтесь собой.

Лев

Будьте осторожны с деньгами и походами по магазинам после работы. Рискуете потратить все на ненужные и некачественные вещи.

Дева

День действительно начнется хорошо. Луна дает вам силы и мотивацию. Что бы вы ни делали, вы делаете это с улыбкой и идеально.

Весы

Внезапно откроется новая дверь к успеху. Весы снова идут вперед. И это правильно, ведь пора оставлять проблемы и неуверенность в себе слабакам.

Скорпион

День закончится хорошо. Вам наконец-то удастся расслабиться на плече партнера. Хватит ссориться и выяснять отношения.

Стрелец

Вы невероятно сильны и продуктивны. Поэтому других можно только удивлять и доказывать им, насколько вы профессиональны. Вы отлично работаете в команде!

Козерог

У Козерогов зашкаливают огненные энергии. Вы сильны, тем самым заставляете нервничать окружающих.

Водолей

Дом, милый дом. Вы наполняетесь чувством безопасности в своих четырех стенах.

Рыбы

Вы выглядите уверенно. Но, к сожалению, есть риск перегрузить себя. Поэтому найдите время для отдыха и релакса.

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