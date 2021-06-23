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Гороскоп на 24 июня 2021 года

23.06.2021

Каким будет новый день? К чему стоит приготовиться всем знакам зодиака? Читайте астрологический прогноз на четверг, 24 июня 2021 года, от экстрасенсов СТБ.

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Овен 

Не сомневайтесь в своей продуктивности, просто погрузитесь в работу. Это принесет желаемый результат. 

Телец 

Страстные чувства и приятные комплименты ― это именно то, что ждет Тельцов в четверг. Погрузитесь в атмосферу романтики. 

Близнецы

Спешка делает вас нетерпеливым. Не позволяйте себе спешить, если стресс становится неуправляемым. Лучше сделайте перерыв.

Рак 

Все будет происходить медленнее и это, безусловно, будет вас раздражать. Постарайтесь справиться с собой, иначе рискуете заработать нервный срыв.

Лев 

Вы будете креативны и выразительны. Проявите себя с лучшей стороны.

Дева

Было бы неплохо компенсировать усталость спортивными упражнениями. Только так  вы можете выпустить пар и отвлечься.

Весы 

У вас еще много дел, но вы не сможете сделать все. Поэтому обратитесь за помощью к близким друзьям, которые вам не откажут. 

Скорпион 

Луна сейчас разжигает в вас желание спорить. Если вы обнаружите, что порыв никуда не денется, лучше направьте свою энергию в другое русло. 

Стрелец 

Когда лихорадочный темп утихает, межличностные отношения снова налаживаются. Поверьте звездам!

Козерог 

Обратите внимание на свое самочувствие и состояние кожи. Стресс явно пошел вам не на пользу. Уделите время себе, а не работе.

Водолей 

Следите за своими личными вещами. Вы довольно рассеяны и можете забывать ценные вещи в общественных местах. 

Рыбы 

Вы чувствуете опустошение. Кажется, что вы остановились. Но не спешите делать пессимистические выводы. Все еще можно исправить. 

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