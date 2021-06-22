Сегодня день рождения украинского телеведущего, актёра, стендап-комика и сопродюсера Сергея Притулы. Четвертый год подряд он радует нас на телеканале СТБ в качестве ведущего Нацотбора на Евровидение. Редакция STB.UA поздравляет Сергея с праздником!

На своей странице в Instagram Сергей написал:

«40 лет!

Порох есть, цели наметил.

Огонь!»

Известный ведущий прошел в своей жизни все этапы. Он был строителем, грузчиком, официантом и даже помощником повара. В Тернополе некоторое время Сергей занимал должность студенческого декана академии. До теперешней карьеры был пройден большой путь, да и сколько побед и новых приключений ждет звезду еще, покажет время. А пока редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Притуле самых интересных проектов, путешествий и вечного семейного счастья!

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