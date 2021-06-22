Как правильно и продуктивно провести новый день? Что сулят звезды? Читайте в гороскопе на 23 июня 2021 года.

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Овен

Вы должны присмотреться к новым знакомым. Знакомства и контакты имеют свои преимущества. Однако важно вовремя отфильтровать нужное и ненужное.

Телец

В среду вы сможете донести до человека то, что для вас важно. Тельцы звучат очень убедительно.

Близнецы

В вашей жизни последнее время часто случается много дыма без огня. Не позволяйте этому вас расстраивать. Держите все под контролем.

Рак

Звезды требуют от вас дипломатии. Даже если вы отстаиваете свою правоту, не стоит делать это грубо.

Лев

Сила Луны будет почти вкладывать правильные слова в ваши уста, когда дело касается ваших интересов.

Дева

К сожалению, день начнется слабо и вяло. Будет не хватать драйва и мотивации. Но вам удастся вовремя взять ситуацию под контроль.

Весы

Не принимайте все, что вам скажут вечером, за чистую монету. Перепроверьте любую информацию.

Скорпион

Вы настроены заниматься, возможно, скучными, но важными вещами повседневной жизни. Быт не поглотит вас, ведь вы воодушевлены навести порядок в доме и в своей голове.

Стрелец

Дайте себе встряску. При желании можно легко не отставать от высокого темпа продуктивности.

Козерог

Вы буквально почувствуете, насколько хорошо на вас действует «лунная сила». Вы будете активны и целеустремленны.

Водолей

Как бы восторженно ни хвастались другие, сосредоточьтесь на том, что у вас хорошо получается.

Рыбы

На среду правило таково: слово — серебро, молчание — золото. Придерживайтесь его.

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