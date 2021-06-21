Максим Радугин отмечает день рождения

Сегодня, 21 июня, свой день рождения отмечает талантливый артист Максим Радугин. Главный вопрос, который интересует зрителей о грядущем новом сезоне костюмированной драмы «Крепостная», — жив ли его герой Андрей Жадан. Редакция сайта STB.UA поздравляет Максима Радугина с праздником и вместе со всеми зрителями ждет продолжения легендарного сериала!

Сегодня чудесный актер Максим Радугин празднует день рождения!

Максим Радугин родился 21 июня 1978 года. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, курс Е. В. Князева. После окончания вуза актера приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Свою первую кинороль Максим сыграл во время учебы в фильме «Брейк-Пойнт».

В сериале «Крепостная» Максим Радугин сыграл человека-легенду — Андрея Жадана. Его герой когда-то был крепостным. Он добился всего сам и стал свободным человеком, выкупив себя. Но главный вопрос, который интересует всех зрителей, — выживет ли Жадан в 3 сезоне?

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Максиму Радугину профессиональных и творческих побед! Смотрите продолжение костюмированной драмы «Крепостная» уже осенью!

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