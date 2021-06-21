Читайте астрологический прогноз на 22 июня 2021 года и узнайте, что приготовили звезды каждому знаку зодиака, а также чего следует ожидать от предстоящего вторника.

Больше по теме: Любовный гороскоп на июнь 2021

Овен

Не участвуйте в обсуждениях проблем в обеденное время. Иначе звезды обещают неблагоприятный исход событий.

Телец

Если у вас нет свободного времени, то вы должны быстро закончить самые важные дела. Дедлайны подходят к концу, а организм требует отдыха.

Близнецы

Несмотря на несколько мелких неудач, вы успешно оставили завистников позади себя.

Рак

Используйте обеденный перерыв для выполнения рутинной работы, на которую не хватает энтузиазма вечером.

Лев

Вам обязательно будет чем заняться по дому. Включите радио, и настроение будет становиться все лучше и лучше.

Дева

Вы чувствуете себя замедленным. Но это ненадолго. Попробуйте заставить себя испытать экстрим ― и быстро вернетесь к жизни.

Весы

Несколько уютных часов в шезлонге обеспечат вам заряд энергии на весь день!

Скорпион

Кажется, что часы проходят немного медленнее. Не принимайте сейчас важных решений. Оставьте все дела на завтра.

Стрелец

Завершить вечер можно спокойной музыкой и хорошей книгой. Это позволит правильно разложить все мысли по полочкам и грамотно начать завтрашний день.

Козерог

Луна и звезды делают вас более независимым, и вам становится намного легче коммуницировать с коллегами.

Водолей

С 18:00 и до 22:00 — это время для единения. Вы проведете прекрасные часы со своим партнером, а также сможете обсудить все незакрытые вопросы.

Рыбы

Вам не нравится, когда вы не можете делать то, что хотите. Если вы не закатите истерик начальству по этому поводу, то вы уже выиграли. Ведь вас испытывают на прочность.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ