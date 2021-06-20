День медика в 2021 году в Украине празднуется 20 июня. Поздравления с Днем медика в стихах порадуют ваших друзей-докторов, напомнят, что их ценят и любят. Поздравьте знакомых работников медицины с Днем медика, чтобы сказать им «спасибо» за одну из самых важных работ в мире. Оригинальные поздравления в стихах найдете в нашем материале от редакции сайта STB.UA.

Поздравления с днем медика в стихах

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С Днем медика Вас поздравляем,

Здоровья, успеха желаем.

Профессия Ваша совсем непроста,

Пусть в жизни царит Вашей лишь доброта!

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Добрый ангел медицины,

Дорогая медсестра!

Есть весомые причины

Поздравлять уже с утра.

Кто в больнице самый главный?

Ведь, конечно, это ты!

Пожеланий масса славных:

Пусть исполнятся мечты,

Чтобы труд всегда ценился,

Благородный испокон,

На ногах не отражался

«Межпалатный» марафон!

Пациент в любви признался —

Разгорелся уголек!

От зарплаты раздувался

Неподъемный кошелек!

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Как боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью,

Того, что дарите, – здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы – как у Гиппократа!

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С днем медика тебя я поздравляю,

Ведь ты же в медицине просто ас!

Успехов тебе всяческих желаю,

Пусть ждет тебя удача каждый час!

Шагай вперед, не ведая преград,

Работа пусть приносит наслаждение,

Чтоб каждый пациент всегда был рад

Тому, что помогло твое лечение!

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Пусть в День медработника беды уйдут,

Останутся в прошлом проблемы,

Тревоги пусть вас никогда не найдут,

Пускай все решатся дилеммы.

В профессии смело шагайте вперед,

Во вкусе великих открытий!

Пускай вас по жизни удача ведет

И множество ярких событий!

Дорогие медики, спасибо вам за вашу работу!

Поздравляем с вашим профессиональным праздником!

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С днем медика тебя я поздравляю,

Добро к тебе вернется во стократ!

И если был бы жив сейчас, то знаю –

Гордился бы тобою Гиппократ!

Ведь трудишься ты, рук не покладая,

И столько излечил уже людей!

Пусть деньги в кошелек твой прибывают,

А сам ты станешь только здоровей!

Поздравления с днем медика в прозе

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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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Очередь из больных пусть будет совсем коротенькой, их недуги быстро проходят, а благодарность пациентов станет безграничной, как и оплата твоего благороднейшего и сложнейшего труда! С твоим праздником – с Днем медика!

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