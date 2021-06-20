Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 21 июня 2021 года. Как правильно провести понедельник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 21 июня 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Возможен кризис в отношениях с близкими, что сподвигнет Овнов к решительным переменам. Не исключено заключение брака, рождение ребенка и иные перемены, касающиеся статуса семьи. Овны смогут что-то поменять, чтобы почувствовать себя уверенней.

Телец

Тельцам стоит быть осторожными и следить за своими словами, чтобы не спровоцировать конфликт. В этот день важно быть смелыми, чтобы привлечь в жизнь перемены к лучшему.

Близнецы

21 июня идеи будут приходить одна за другой, и среди них найдется та, которая станет смыслом жизни на продолжительное время.

Рак

Для Раков этот период будет временем перемен, которым нельзя сопротивляться, если не хочется регресса. Интуитивно Раки смогут понять, что именно им нужно, а от чего стоит отказаться для того, чтобы освободить место чему-то новому и увлекательному.

Лев

Любая информация будет вам полезной, а значит, относиться к ней нужно серьезно и прислушиваться к голосу разума, а не к эмоциям.

Дева

Дев ждут перемены во всех сферах жизни, и к ним нужно быть готовыми. Это может быть стремительный карьерный рост, новая работа, а также не очень приятные конфликты с близкими людьми. Лучше отказаться от затеи давать деньги в долг — они могут не вернуться.

Весы

Весы смогут найти желаемую должность или принять решение по поводу смены рабочего места. Появятся силы для того, чтобы предпринять значимые решения и заработать необходимые деньги гораздо быстрее. Не исключено, что перемены придут через конфликты и даже увольнение, что будет началом нового пути.

Скорпион

21 июня не исключены интересные знакомства, которые приведут к положительному результату как в деловой, так и в личной сферах.

Стрелец

Астролог рекомендует внимательно следить за тратами, чтобы не создавать ситуаций, связанных с нехваткой средств.

Козерог

Козерогам предстоит решать множество задач, в том числе принимать ответственные решения по поводу смены статуса. Это может быть развод и раздел имущества, счастливый брак, новые интересные знакомства. Козероги должны быть готовы к новым встречам и общению, когда нужно проявить такт и не позволять ситуации выйти из-под контроля.

Водолей

В этот день можно прощаться с нелюбимой работой и искать себя. Нужно верить в себя и привлекать в жизнь позитивные мысли, чтобы на волне оптимистичного настроя быстро найти свой путь к счастью.

Рыбы

Рыбам предстоят интересные знакомства, внутренние перемены, они смогут прояснить ситуацию в случае любовного треугольника. Рыбы смогут творить, раскрывать новые таланты и благодаря им найти свое призвание.

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