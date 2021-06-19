Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 20 июня 2021 года. Как правильно провести воскресенье? Узнайте в астрологическом прогнозе на 20 июня 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Вы слишком много времени тратите на работу. Из-за этого личная жизнь отойдет на второй план. У вас просто не остается сил, чтобы уделить время близкому человеку. Но он очень в этом нуждается.

Телец

День идеально подходит для того, чтобы заняться саморазвитием. Уделите время себе. Исполните свою давнюю мечту, пусть даже самую маленькую. Это принесет вам колоссальное удовольствие и зарядит положительными эмоциями на долгое время.

Близнецы

У Близнецов день идеально подходит для общения и новых знакомств. В делах, которые требуют концентрации внимания, вас ждет успех. Звезды готовы помогать во всех ваших начинаниях. Воспользуйтесь этим. В личных отношениях вас ждет гармония и полное взаимопонимание.

Рак

У Раков возможны резкие перепады настроения. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь занять нейтралитет и не доказывать никому свою точку зрения. Во второй половине дня вам на пользу пойдут прогулки на свежем воздухе или встречи с друзьями.

Лев

Львы находятся в полной гармонии с собой. Энергия вас переполняет. Постарайтесь направить ее в нужное русло. Например, придумайте себе хобби. Оно будет приносить положительные эмоции и дарить спокойствие. Во второй половине дня звезды рекомендуют встретиться с людьми, с которыми вы давно не виделись.

Дева

Деву ждет вполне удачный день. Даже возникающие непредвиденные ситуации не способны испортить ваше настроение. Вы легко находите выход из затруднительных положений. В личных отношениях наступает период гармонии и полного взаимопонимания. Наслаждайтесь этим временем.

Весы

Весов 20 июня могут ожидать крупные финансовые потери. Чтобы этого избежать, остерегайтесь ненужных покупок и сомнительных предложений. Много времени и энергии отнимут накопившиеся домашние проблемы. Но не стоит их опять откладывать. Настало время со всем разобраться.

Скорпион

Карьера Скорпионов начинает складываться удачным образом. Возможно, вас ожидает значительная прибавка к зарплате или же новое предложение о работе. Главное, не стоит втягиваться в сомнительные авантюры. Ничего, кроме полного разочарования, они не принесут.

Стрелец

Отношения Стрельцов с родственниками и членами семьи укрепляются с каждым днем. Вы очень тактичны, готовы бескорыстно прийти в любой момент на помощь. Близкие это оценят. Если у вас имелись недоброжелатели, можете не беспокоиться — в ближайшее время они вам не навредят.

Козерог

Все запланированные Козерогами встречи и поездки 20 июня не закончатся успехом. Если есть такая возможность, лучше их перенести на более поздний срок. Возможно, кто-то пытается ввести вас в заблуждение. Не доверяйте всему, что вам говорят. Лучше перепроверить полученную информацию несколько раз.

Водолей

У Водолеев наступает время позитивных перемен. Они коснутся как деловых, так и личных отношений. Вас ожидают интересные знакомства, которые впоследствии позитивно повлияют на вашу жизнь. Вторую половину дня звезды рекомендуют провести на свежем воздухе.

Рыбы

Рыбы, запомните: иногда процесс достижения цели куда важнее, чем сам результат. Вы наберетесь бесценного опыта, который в будущем позитивно повлияет на вашу карьеру. Возможны осложнения в общении с друзьями. Чтобы избежать конфликта, постарайтесь общаться более деликатно и тактично.

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