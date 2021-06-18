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Лунный календарь на июнь 2021 года: когда полнолуние

18.06.2021

Лунный календарь на июнь подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда посвятить его отдыху и расслаблению. Главное узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в июне 2021 года, и тогда вам повсеместно будет сопутствовать удача. 

лунный календарь

Больше по теме: График магнитных бурь на июнь 2021: как справляться с плохим самочувствием

Даты новолуния и полнолуния в июне 2021:

Дата новолуния в июне 2021 — 10 июня в 13:54.

Дата полнолуния в июне 2021 — 24 июня в 21:40

Фазы луны по числам в июне 2021:

  • 1—2 июня — убывающая Луна.
  • 2 июня в 10:26 — последняя четверть.
  • 2—10 июня — старая Луна.
  • 10 июня в 13:54 — новолуние.
  • 10—18 июня — молодая Луна.
  • 18 июня в 6:55  — первая четверть.
  • 18—24 июня — растущая Луна.
  • 24 июня в 21:40 — полнолуние.
  • 24—30 июня — убывающая Луна.

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