Лунный календарь на июнь 2021 года: когда полнолуние
18.06.2021
Лунный календарь на июнь подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда ― посвятить его отдыху и расслаблению. Главное ― узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в июне 2021 года, и тогда вам повсеместно будет сопутствовать удача.
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Даты новолуния и полнолуния в июне 2021:
Дата новолуния в июне 2021 — 10 июня в 13:54.
Дата полнолуния в июне 2021 — 24 июня в 21:40
Фазы луны по числам в июне 2021:
- 1—2 июня — убывающая Луна.
- 2 июня в 10:26 — последняя четверть.
- 2—10 июня — старая Луна.
- 10 июня в 13:54 — новолуние.
- 10—18 июня — молодая Луна.
- 18 июня в 6:55 — первая четверть.
- 18—24 июня — растущая Луна.
- 24 июня в 21:40 — полнолуние.
- 24—30 июня — убывающая Луна.
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