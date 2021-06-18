Все мы с нетерпением ждали начала нового года. Ведь 2020 стал настоящим испытанием. Но трудности когда-нибудь заканчиваются, и впереди нас ждет много хорошего. Чего именно? Читайте в материале гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

В наступающем году многие Овны пересмотрят свои жизненные ценности. На первый план вместо профессиональных вопросов выйдет сфера личных отношений. Представители знака будут проводить больше времени с близкими. В финансовом плане успешным станет конец весны ― начало лета. Появится возможность осуществить свои давние мечты.

Тельцы

Начало года порадует Тельцов продвижениями в карьере. Многие представители знака смогут достичь тех высот, к которым так долго шли. В сфере личных отношений проблемной может стать вторая декада 2021 года. Есть риск серьезных конфликтов с любимым человеком. Ближе к лету звезды советуют обратить больше внимания на свое здоровье. Ваш иммунитет будет ослаблен.

Близнецы

2021 год порадует Близнецов частыми визитами вдохновения. За каждое дело представители знака будут браться с задором и креативом. А потому успех в новых начинаниях не заставит себя ждать. В финансовом плане более прибыльной окажется вторая половина года, поэтому весомые покупки и серьезные инвестиции стоит перенести к концу 2021-го.

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Раки

В новом году Ракам стоит чаще проявлять инициативу в работе. Скромность и желание «не привлекать к себе лишнего внимания» могут привести к плохим последствиям и упущенным возможностям. Помните, что от вашей активности сегодня зависит ваше завтра. Вторая половина года будет насыщенной в плане поездок и путешествий. Скорее всего, вы сможете не только получить много положительных эмоций, но и познакомиться с важными людьми, которые позитивно повлияют вообще на будущее.

Львы

В начале года у Львов может появиться больше свободного времени. Но для трудолюбивых представителей знака эта ситуация может стать настоящим испытанием. Львам будет казаться, что бизнес и карьера стоят на месте. В этом случае звезды советуют не суетиться. Используйте этот период как возможность отдохнуть, набраться сил и вдохновения. Ведь впереди вас ждет напряженный график, где предстоит покорить немало новых вершин.

Девы

В этом году многие мечты Дев смогут осуществиться. Даже те цели, которые казались слишком дальновидными, станут не такой уж далекой реальностью. В бытовой сфере представителей знака ждет немало забот, связанных со строительством жилья или ремонтом. В любом случае это поможет Девам сблизиться с родными. Главное — позволять любимым людям больше инициативы.

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Весы

Наступающий год сулит Весам немало перемен. Скорее всего, у представителей знака будет новый график жизни, где придётся больше успевать и справляться с несколькими задачами одновременно. Для нерешительных Весов это будет нелегко. Но, приложив усилия, они смогут получить головокружительный результат. В семейной сфере конфликтным может оказаться начало года. А потому старайтесь быть сдержаннее в плане критики.

Скорпионы

Расположение небесных тел подтолкнет Скорпионов к активным действиям. Пришло время заявить о себе в профессиональной сфере деятельности. Середина весны — начало лета — удачное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с родными. Сейчас у вас получится договориться и прийти к общему знаменателю.

Стрельцы

С приходом нового года у Стрельцов может случиться серьезный рывок в карьере или бизнесе. Все будет складываться самым лучшим образом, что может подзадорить представителей знака целиком и полностью уйти в работу. Но звезды советуют соблюдать баланс. Иначе можно столкнуться с серьезными разногласиями в семье.

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Козероги

Наступающий год для Козерогов — прекрасная возможность раскрыть в себе новые таланты. Это не только повысит вашу самооценку, но и станет хорошей перспективой. Вторая половина года порадует Козерогов новыми знакомствами. На вашем пути появятся люди, которые помогут вам достичь новых побед.

Водолеи

Уже с начала года многие Водолеи задумаются о том, что пришла пора пора перемен в жизни. В планах может появиться смена профессии, места жительства. А кто-то и вовсе решит разорвать отношения или наоборот ― построить новые. Но звезды советуют не идти на поводу у эмоций и принимать все решения взвешенно. Уже к концу весны ваш эмоциональный фон выровняется и на многое вы посмотрите под другим углом. Поэтому наберитесь терпения, чтобы не жалеть потом о последствиях.

Рыбы

В этом году у Рыб появится шанс исправить многие ошибки. Главное — не бояться сделать шаг в этом направлении. Да и стоит ли переживать, когда на вашей стороне опыт? В середине года звезды сулят финансовую прибыль. У многих представителей знака будет возможность исполнить свои давние мечты и совершить желанные покупки. В конце года стоит поберечь здоровье — возможно обострение хронических заболеваний.

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