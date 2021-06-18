Какие фильмы посмотреть в июне 2021 года? Сколько премьер состоится в этом месяце? На какой боевик лучше пойти с друзьями? И когда выйдет в прокат романтическая комедия? Ответы на все эти вопросы вы найдете тут. Читайте в нашем материале 9 самых ожидаемых кинопремьер, которые выйдут в прокат в июне 2021 года.

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«Коп на драйве»

Жанр: боевик, комедия, криминал

Страна: Франция

Премьера: 3 июня

В центре сюжета ― история трусливого и неуклюжего молодого полицейского. Врач по ошибке сообщил, что жить ему осталось всего месяц. Райан понимает, что это его последний шанс заполучить уважение в своем участке и произвести впечатление на коллегу Стефани. К чему приведет такое стремление выделиться, смотрите в замечательной комедии.

«Похититель женщин»

Жанры: драма, криминал, триллер

Страны: США, Исландия, Великобритания

Премьера: 3 июня

Брэдли живет двойной жизнью: днем он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — маньяк, похищающий молодых девушек. Выбирая новую жертву, мужчина оставляет на кровати желтое платье для каждой из них. Брэдли изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром. Единственная, кто попытается ему противостоять, — Хэйли, умная студентка с сильным характером. У себя на кровати девушка также однажды обнаружит желтое платье.

«Спирит: Дикий мустанг»

Жанры: вестерн, мультфильм, приключения

Страна: США

Премьера: 10 июня

Прекрасный мультфильм, который повествует о приключениях отважной девочки Лаки, которая ищет свое место в мире и находит родственную душу в диком коне по имени Спирит. Замечательная иллюстрация крепкой дружбы и поддержки. Все для веселого семейного вечера.

«Остров Грэнд-Айл»

Жанры: боевик, триллер

Страна: США

Премьера: 10 июня

Прекрасный триллер, который способен пощекотать нервы даже самому закоренелому прагматику. Сюжет построен вокруг молодого отца, которого обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, мужчина рассказывает о том, что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов. Удастся ли ему доказать свою правоту? Или все же он врет?

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«Телохранитель жены киллера»

Жанры: боевик, комедия, приключения

Страны: США, Великобритания

Премьера:16 июня

К кому может обратиться профессиональный телохранитель Майкл Брайс в попытке защитить мир от кибератаки и развала Европейского Союза? Конечно же, к своим старым знакомым — киллеру и его жене… Удастся ли этой необычной команде провести сложнейшую операцию в районе Амальфитанского побережья?

«Форсаж-9: Неудержимая сага»

Жанры: боевик, приключения, триллер

Возрастные ограничения: в Украине 12+

Страна: США

Премьера: 17 июня

Это уже девятая часть знаменитого фильма. Гонщик Доминик Торетто и его друзья сталкиваются с прошлым в лице его младшего брата Джейкоба ― опасного убийцы, которого нанимает Сайфер, чтобы он отомстил Дому… К чему приведет жажда мести?

«Лука»

Жанры: комедия, мультфильм, приключения, фэнтези

Страны: США, Италия

Премьера: 17 июня

Мальчик по имени Лука проводит лето в уютном приморском городке на Итальянской Ривьере вместе со своим новым другом. И, казалось бы, все прекрасно. Вот только если бы не одна деталь: новый друг Луки на самом деле является монстром, обитающим в морских глубинах…

«Кошмары»

Жанры: ужасы, фантастика

Страна: Канада

Премьера: 17 июня

Главная героиня фильма — Сара — становится участницей эксперимента по исследованию сна. Все бы ничего, вот только в ходе исследований она начинает погружаться в кошмарные глубины собственного разума. А это то еще испытание на прочность.

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«Плохиши»

Жанры: боевик, приключения, триллер

Страна: США

Премьера: 17 июня

Даже федеральная тюрьма строгого режима не может удержать вора Ричарда Пейса. Однако побег не гарантирует свободу, ведь вчерашний преступник попадает в лапы современных робингудов. Квалифицированная группа убеждает Пейса присоединиться к ним, чтобы совершить кражу века: похитить миллионы золотых слитков, которые хранятся в одной из самых безопасных тюрем на планете, принадлежащей мошеннику-бизнесмену Шульцу, и используются для финансирования террористических групп во всем мире. Однако не только жажда наживы руководит Пейсом. Он хочет отомстить давнему врагу Шульцу, ведь именно он и отправил его за решетку.

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