Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

Что подарить мужу на день рождения — этим вопросом задаются тысячи женщин ежедневно. Что подарить любимому человеку, если запас вариантов исчерпан, а до заветной даты осталось несколько дней? Топ-10 идей оригинальных подарков читайте далее в нашем материале.

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День рождения — один из самых значимых праздников в жизни каждого человека. Нам всегда хочется порадовать близких в этот день чем-то особенным и запоминающимся. Предлагаем вам топ-10 вариантов неординарных подарков ко дню рождения возлюбленного.

Подарочный набор для хобби

Мужчины очень серьезно относятся к своим увлечениям. Будь то коллекционирование разноцветных носков либо увлечение рыбалкой. Каждый муж по достоинству оценит заботу и внимание, с которыми вы подготовите подарочный набор для хобби.

Для оформления подарка вам подойдут как картонные коробки, так и деревянные с принтом на свой вкус. Внутрь можно положить подушку из конфетти или другой наполнитель для подарочных коробок.

Наполните коробку полезными и милыми предметами, подходящими для его хобби. К примеру, если это увлечение космосом:

Коробочка шоколадных конфет, оформленных в виде солнечной системы

Сертификат на экскурсию в планетарий

Носки с рисунком космонавта

Настольный светильник « Звездное небо »

Не бойтесь экспериментировать!

Подарок для любителей алкогольных напитков

Для любителей винных напитков:

Подберите бутылку вина, чтобы год урожая и год рождения именинника совпадали. Дополните ее набором принадлежностей для вина или рамкой для винных пробок.

Для любителей слабоалкогольных напитков:

Есть множество вариантов пивных напитков с именами. Несколько бутылок можно сложить в специальный деревянный ящичек для пива.

Для любителей крепких напитков:

Именной бокал под крепкие алкогольные напитки с охлаждающими камнями. Или шейкер и все для приготовления любимого напитка.

Набор для любителей чая и кофе

Для любителей чая или кофе выберите красивый и полезный подарок.

Красивая чашка, подходящая под характер вашего возлюбленного

Кофе или чай

Сироп (вкус на выбор)

Маршмеллоу в коробочке или любые другие сладости

Варенье в красивой праздничной баночке

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Спа-подарок

Порадуйте мужа необычным подарком на день рождения — спа-набором. В него можно собрать все любимые косметические средства для ухода, не ограничиваясь стандартным гелем для душа и шампунем. Вариант небольшого спа-набора:

Полотенце

Гребешок из натурального дерева для волос и/или бороды

Мыло с любимым ароматом

Скраб для тела мужской

Лосьон для тела и лица

Помада или гель для волос

Крем для рук

Ароматическая свеча

Для обладателей бороды и усов можно добавить в набор специальный шампунь и бальзам, масло и воск для ухода.

Эмоции

Многие из нас забывают о своем хобби в суете рабочих будней, откладывая в долгий ящик мечты и желания. Если у вашего мужа есть все необходимое, предлагаем вам несколько идей подарков-эмоций.

Экстремальное вождение

Преподнесите в подарок сертификат на несколько обучающих уроков экстремального вождения с инструктором. И реакция не заставит себя ждать — чего только стоят эмоции от полицейского разворота!

Стрельба в тире

Каждый мужчина в детстве играл в войнушки и представлял себя на месте Арнольда Шварценеггера. Подарите ему незабываемые эмоции — стрельба по мишеням или летающим тарелкам. Заряд энергии и улыбка — обеспечены.

Набор для похода

Любители рыбалки, охоты и отдыха на природе по достоинству оценят набор для похода. В него могут входить:

Палатка

Вместительный рюкзак

Спальный мешок

Каремат

Набор для барбекю

Набор походной посуды

Подарок для любителей спорта и активных болельщиков

Ваш муж не пропускает ни одну игру любимой команды? Посещает все матчи?

Подарите мужу на день рождения:

Сезонный абонемент на все матчи любимой команды

Футбольную атрибутику — шарф, футболку, свитшот

Форму или экипировку с символикой клуба

Сувенирную атрибутику — значок, флаг, кружку, брелок

Инструменты

Инструменты — необходимая вещь в быту. С хорошим набором по плечу любая задача. Часто мужчины используют их не только дома, но и в хобби. Вот такие наборы пригодятся любому:

Набор отверток

Набор гаечных ключей

Шуруповерт

Ящик для хранения инструментов

Мастер-класс

Возможно, ваш мужчина давно хотел чему-нибудь научиться? Сейчас на выбор есть разнообразные мастер-классы:

Гончарное искусство

Массаж

Скалолазание

Гастроуроки

Вождение

Мастер-класс по выпечке

Дегустации

Не хотите готовить, но хотелось бы в романтической обстановке провести вечер? Подарите на день рождения гастровечер с дегустациями. Это может быть:

Дегустация вин

Дегустация крепких алкогольных напитков

Ужин с безлимитным мясом

Дегустация сыров и мяса

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Как видите, удивить свою половинку и подарить незабываемые эмоции просто!

Источник фото: сайт Pinterest

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