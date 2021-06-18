Борщ: рецепт от Владимира Ярославского
18.06.2021
Давно хотели приготовить вкусный и питательный борщ, но никогда не хватало на него времени? Секрет приготовления настоящего украинского борща нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- 3―4 картофелины
- 50 г моркови
- 80 г лука репчатого
- 20 г сельдерея (лучше стебель)
- 20 г болгарского перца
- Растительное масло
- Соль
- 250 г свеклы
- 320 г томатов в собственном соку
- 7 г уксуса яблочного
- 20 г сахара
- 1800 мл бульона куриного (либо другого)
- 100 г капусты
- 3 зубчика чеснока
- 3―4 ст. л. вареной фасоли
- Зелень (петрушка, укроп, лук)
Способ приготовления:
- Картофель предварительно отвариваем. Остальные овощи нарезаем соломкой.
- Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, обжариваем, практически высушиваем. Добавляем сельдерей и перец и еще обжариваем, немного подсаливаем.
- На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем ― делаем почти «стир-фрай». Добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного солим и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды.
- Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и по желанию острый перец. Бросаем зажарку из моркови, доводим до кипения, бросаем свеклу, размешиваем. Пока закипает, бросаем капусту, нарезанную очень мелкой полу-соломкой.
- Если нужно, доводим до вкуса по соли и сахару. Снимаем с огня и добавляем рубленый чеснок.
- Уже в готовый борщ добавляем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще положить чернослив.
- Подаем с зеленью.
Приятного аппетита!
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