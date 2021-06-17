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Выходные в июне 2021 года: будут ли дополнительные выходные

17.06.2021

Сколько будет выходных дней в июне 2021 года в Украине? В этом месяце нас ждет два дополнительных выходных ― 21 и 28 июня. Но можно ли будет планировать на эти даты небольшой отпуск? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в июне. 

выходные дни 2021

Первый месяц лета подарит украинцам два дополнительных выходных дня. Так, День Святой Троицы, который всегда приходится на воскресенье, в этом году будет 20 июня. А это значит, что понедельник — 21 июня — также будет выходным днем. Таким образом украинцев ждет три выходных подряд: 19, 20 и 21 июня.

Ровно через неделю — 28 июня — страна будет отмечать День Конституции Украины. В 2021 он выпадает на понедельник, который также считается официальным выходным. А это значит, что 26, 27 и 28 июня тоже можно посвятить отдыху. 

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Выходные в июне 2021 года

Общее количество календарных дней 30 

Рабочие дни 20

Выходные дни 10

Предпраздничные (сокращенные на 1 час) нет

Государственные праздники ― День Святой Троицы (20 июня) и День Конституции Украины (28 июня). 

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