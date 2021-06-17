День молодежи Украины: история и традиции

День молодежи – национальный праздник молодых людей, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. В 2021 году он приходится на 28 число. Актриса Даша Трегубова рассказала, как любит отмечать День молодежи. Об истории и традициях праздника – читайте в материале.

День молодежи: история

История празднования Дня молодежи в Украине берет свое начало с 1994 года. 25 лет назад 22 июня тогдашний Президент Леонид Кравчук издал указ об учреждении праздника.

В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, организованные благодаря поддержке властей. Действующими лицами праздника является молодежь.

Больше по теме: Лучшие телеграм-каналы летом 2021

День молодежи: традиции

На сегодняшний день в стране существует более тысячи финансируемых государством молодежных организаций. Традиционно в День молодежи в Украине принято поощрять и награждать успехи наиболее талантливой молодежи в разных профессиональных областях. Ежегодно Кабмин вручает по этому поводу 60 премий. Все это направлено на развитие молодежи, являющейся будущим страны.

Следует отметить, молодежью считаются люди в возрасте 18–35 лет, численность которых, согласно статистике, в Украине составляет более 22% от общего количества жителей. Однако, согласно официальным нормам Всемирной организации здоровья, под эту категорию попадают люди до 44 лет.

К слову, Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября.

Талантливая актриса и прекрасная мама Даша Трегубова рассказала, почему новый формат праздника ей нравится гораздо больше и как она любит отмечать День молодежи.

День молодежи – отличный праздник! На самом деле, мы его ещё со школы праздновали, собирались большой компанией и тусили. Сейчас тоже не пропускаем самые яркие ивенты в этот день. Но больше всего мне нравится, что сейчас у этого праздника появляется социальный подтекст. На смену весёлым, но бессмысленным флешмобам и тусовкам приходят крутые идеи и акции, которые призваны улучшить мир вокруг. Они собирают средства для детских больниц, приютов для животных, для домов престарелых, заботятся об окружающей среде. У меня в окружении много людей переходят на осознанное потребление, отказываются от пластика и бездумного засорения планеты. Они призывают к адекватности и толерантности, которая необходима в современном мире. В общем, современный День молодёжи – он о том, что современные люди стали умнее, взрослее, осознаннее и добрее.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ