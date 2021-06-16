Будь то короткие стрижки, прически на средние или длинные волосы, важно не только выбирать то, что в тренде, но и то, что вам к лицу. Стрижка подчеркивает нашу индивидуальность. Поэтому неудивительно, что нам, женщинам, иногда трудно что-то изменить. Выбор бесчисленных модных сейчас стрижек ничуть не облегчает задачу. К счастью, существуют фотоподборки, которые способствуют выбору новой прически. Модные стрижки на средние волосы 2021 — смотрите в материале.

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Длинный боб

Волосы средней длины часто воспринимаются как переходная прическа. Но с тех пор, как у звезд Голливуда появился «хваленый боб» (длинный боб), стали популярными стрижки, доходящие чуть выше ключицы.

Каскад

Уровни придают волосам средней длины красивый объем. Такая длина даже является преимуществом, поскольку не утяжеляет прическу и сохраняет объем легче.

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Челка пони

Челка пони с волосами средней длины придаст вам французского шарма. А когда она вам надоест, вы просто позволите ей отрасти. Данная челка слегка разделенная посередине. Особенно круто смотрятся легкие пляжные волны на ней.

Удлиненное каре со срезом

Прямой срез стал трендом, особенно в последние годы. Волосы остригаются остро, так что все они заканчиваются на одну длину. Это жесткий образ, который можно увидеть на таких известных женщинах, как Белла Хадид или актриса Люси Хейл.

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