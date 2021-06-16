Когда лучше стричь волосы, а в какие дни стоит отказаться от посещения салонов красоты? Как избежать неудачной покраски и ускорить рост волос? На все эти вопросы можно ответить, если учитывать фазы Луны. Ведь не секрет, что это небесное светило оказывает сильное влияние на наши волосы. Читайте в нашем материале лунный календарь стрижек на июнь 2021 года, и пускай вашей шевелюре позавидует сама Рапунцель.

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Благоприятные дни для стрижки волос в июне 2021 года

В июне 2021 будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заранее записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно смело стричься и окрашивать волосы в такие дни: 1, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июне 2021 года

Отказаться от окрашивания волос и, особенно, от стрижек следует в такие дни: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 июня. Велика вероятность того, что стрижка или окрашивание, сделанные в эти даты, будут весьма печальные. А на восстановление прежнего состояния волос уйдет в два раза больше времени. Ну а чтобы не терять время зря, лучше посвятить эти дни прогулкам на свежем воздухе или занятию любимым делом.

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