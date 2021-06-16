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Бананы в беконе с сырными шариками: рецепт от Вадима Бжезинского

16.06.2021

На карантине, как никогда, хочется побаловать себя всякими вкусностями. Участник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― бананы в беконе с сырными шариками ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты: 

  • Банан –  1 шт.
  • Бекон (сырокопч.) ― 3 слайса
  • Бальзамический уксус ― 1 ст. л.
  • Соевый соус ― 1 ст. л.
  • Сахар белый ― 3 ч. л.
  • Сливочное масло ― 20 г
  • Лимон (сок) ― 1 шт.
  • Креветки ― 3 шт.
  • Яблочный сидр ― 50 мл
  • Мука (пшеничная) ― 1 ст. л.
  • Кокосовая стружка ― 1 ст. л.
  • Масло для фритюра
  • Сыр «Дорблю» ― 20 г
  • Сыр «Филадельфия» ― 50 г
  • Бренди ― 0,5 ч. л.
  • Фисташка ―  2 ст. л.
  • Персики (консервированные) ― 100 г

Способ приготовления:

  1. Очищаем бананы от кожуры и режем на 3 одинаковые части (3―4 см), сбрызгиваем соком лимона (0,5 шт.), чтобы бананы не потемнели.
  2. Обматываем кусочки бананов беконом.
  3. Обжариваем до золотистой корочки на сливочном масле. Добавляем соевый соус, бальзамический уксус и сахар. Карамелизируем 1 мин.
  4. В отдельной ёмкости делаем кляр: сидр + мука.
  5. Очищаем креветки, окунаем в кляр, затем в кокосовую стружку. После чего обжариваем до золотистого цвета во фритюре.
  6. Креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  7. Смешиваем сыр: «Дорблю» + «Филадельфия». Добавляем бренди и из полученной смеси формируем шарики диаметром ~ 3 см.
  8. Шарики обваливаем в дробленной фисташке.
  9. Берём персики, добавляем сахар и и лимонный сок (0,5 шт.). Перебиваем всё блендером до однородности.
  10. Выкладываем всё на тарелку, сырные шарики поливаем персиковым соусом и кушаем.

⠀Приятного аппетита!

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