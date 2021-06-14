Церковные праздники в июне 2021: календарь православных праздников по дням
Июнь 2021 года для православных верующих ознаменуется Троицей и началом Петрова поста. Какие еще церковные даты будут в первом месяце лета? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июне 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
Церковные праздники в июне 2021 года
1 июня — преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
2 июня — обретение мощей святителя Алексия.
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери; равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
4 июня — мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
5 июня — обретение мощей святителя Леонтия.
6 июня — преподобного Симеона, столпника на Дивной горе.
7 июня — третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня — великомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого.
9 июня — обретение мощей пpеподобного Нила Столобенского.
10 июня — Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
11 июня — блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского.
12 июня — преподобного Исаакия, игумена Далматского.
13 июня — апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского.
14 июня — преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.
15 июня — великомученика Иоанна Нового, Сочавского.
16 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы.
17 июня — преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
18 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского.
19 июня — Троицкая родительская суббота, день Пименовской иконы Божией Матери.
20 июня — День Святой Троицы.
21 июня — День Святого Духа.
22 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
23 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; святителя Иоанна, митрополита Тобольского; преподобного Силуана, схимника Печерского.
24 июня — иконы Божией Матери «Достойно есть».
25 июня — преподобных Онуфрия Великого, Петра Афонского.
26 июня — мученицы Акилины; святителя Трифиллия, eпископа Левкусии Кипрской.
27 июня — пророка Елисея; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
28 июня — начало Петрова поста в 2021 году.
29 июня — пpеподобного Тихона Медынского.
30 июня — мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.
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Церковные посты в июне 2021 года
Многодневный пост в июне 2021 — Петров пост. Начинается 28 июня и продолжается до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.
Однодневные посты — 2 июня, 4 июня, 9 июня, 11 июня, 16 июня, 18 июня.
Сплошные седмицы — Троицкая седмица с 21 по 27 июня.