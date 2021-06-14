В субботу, 12 июня, Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». 12-серийный проект «Спiймати Кайдаша», снятый по заказу телеканала СТБ, стал лучшим игровым сериалом 2020 года. А шоураннер сериала, сценарист, драматург и режиссер Наталья Ворожбит — открытием года.

Смотреть онлайн «Спiймати Кайдаша»

Как проходила церемония награждения престижной кинопремии, смотрите в нашем репортаже.

На этот раз «Золота Дзиґа» собрала гостей и номинантов в PM Hall Terrace. Гости, соскучившиеся за год локдауна по вечерним мероприятиям, блистали нарядами согласно установленному дресс-коду Creative Black Tie.

Ведущими мероприятия были Даша Трегубова и Олег Панюта. Открыла церемонию награждения приветственным словом Глава Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и руководящий партнер венчурного фонда TA Ventures, основательница онлайн-платформы Dzyga MDB Виктория Тигипко.

В этом году «Золоту Дзиґу» вручали в 23 номинациях. «Лучший игровой сериал» был введен впервые за пять лет существования Национальной кинопремии. И для нас особая гордость, что первыми номинантами этого шорт-листа стали сериалы, которые выходили в эфире телеканалов группы StarLightMedia: «Спiймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) и «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал).

Лучшим игровым сериалом 2020 года члены Украинской киноакадемии назвали «Спiймати Кайдаша».

Исполнительный директор Украинской киноакадемии и Одесского международного фестиваля, соосновательница платформы Dzyga MDB Анна Мачух: «Для меня огромная честь вручать “Золоту Дзиґу” именно в этой номинации. Кроме фильмов я смотрю также очень много сериалов. И когда я смотрела сериалы Netflix, Hulu, НВО, я мечтала о том, что появятся украинские сериалы, которые будет настолько же интересно смотреть, захочется рекомендовать их друзьям и ждать новый сезон. Наконец-то такие сериалы у нас появились. Я благодарна нашему Правлению, что оно поддержало мою инициативу добавить номинацию “Лучший игровой украинский сериал”, и сегодня я с радостью вручаю первую “Дзиґу” в этой номинации сериалу “Спiймати Кайдаша”».

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук: «Мы невероятно благодарны за такую высокую оценку сериала “Спiймати Кайдаша”. Это большое событие для телеканала СТБ и всей медиагруппы StarLightMedia. Мы давно мечтали о том, чтобы в Украине появился современный и по-настоящему украинский сериал, аутентичный и никого не копирующий. Сериал о нас, об очень важных темах. Вы все видели наших героев — они настоящие, такие, как мы. Благодаря Наталье Ворожбит мы смогли в этом сериале сказать о том, что нас всех очень волнует. Несмотря на такое веселое название, сериал поднимает очень важные вопросы».

Наталья Ворожбит: «Я счастлива, что мы сделали сериал про себя и для себя. Хочу поблагодарить сегодня Владимира Бородянского, который в свое время заказал этот сериал для СТБ, Сергея Назарова, Талу Пристаецкую, Диму Кицая. Хочу поблагодарить режиссера Сашу Тименко, оператора Анатолия Сахно и всю-всю невероятную команду проекта. Спасибо!»

Этот вечер стал для Натальи Ворожбит настоящим триумфом. Ее фильм «Погані дороги» получил «Золоту Дзиґу» сразу в четырех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Юрий Кулинич), «Лучшая мужская роль второго плана» (Игорь Колтовский), «Лучшая женская роль второго плана» (Оксана Воронина), «Лучший сценарий» (Наталья Ворожбит).

А сама Наталья Ворожбит была отмечена престижной кинопремией в номинации «Открытие года».

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Украинской киноакадемии.

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