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«Спіймати Кайдаша» — лучший игровой сериал, а Наталья Ворожбит — открытие года. Как прошла церемония награждения кинопремии «Золота Дзиґа»

14.06.2021

В субботу, 12 июня, Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». 12-серийный проект «Спiймати Кайдаша», снятый по заказу телеканала СТБ, стал лучшим игровым сериалом 2020 года. А шоураннер сериала, сценарист, драматург и режиссер Наталья Ворожбит — открытием года. 

спіймати кайдаша

Виктор Жданов, Александр Тименко, Тарас Цымбалюк, Наталья Ворожбит, Ирина Мак, Дарья Федина

 

Смотреть онлайн «Спiймати Кайдаша»

Как проходила церемония награждения престижной кинопремии, смотрите в нашем  репортаже. 

На этот раз «Золота Дзиґа» собрала гостей и номинантов в PM Hall Terrace. Гости, соскучившиеся за год локдауна по вечерним мероприятиям, блистали нарядами согласно установленному дресс-коду Creative Black Tie.

Ведущие церемонии Олег Панюта и Даша Трегубова

 

Ведущими мероприятия были Даша Трегубова и Олег Панюта. Открыла церемонию награждения приветственным словом Глава Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и руководящий партнер венчурного фонда TA Ventures, основательница онлайн-платформы Dzyga MDB Виктория Тигипко.

Золота Дзиґа

 

В этом году «Золоту Дзиґу» вручали в 23 номинациях. «Лучший игровой сериал» был введен впервые за пять лет существования Национальной кинопремии. И для нас особая гордость, что первыми номинантами этого шорт-листа стали сериалы, которые выходили в эфире телеканалов группы StarLightMedia: «Спiймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) и «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал).

Алексей Гладушевский, креативный продюсер Starlight Originals Content

 

Евгений Туник, креативный продюсер сериала «Перші ластівки», и художник по гриму Марта Скальская

 

Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Остап Дзядек (сериал «І будут люди»)

 

Лучшим игровым сериалом 2020 года члены Украинской киноакадемии назвали «Спiймати Кайдаша». 

Анна Мачух

 

Исполнительный директор Украинской киноакадемии и Одесского международного фестиваля, соосновательница платформы Dzyga MDB Анна Мачух: «Для меня огромная честь вручать “Золоту Дзиґу” именно в этой номинации. Кроме фильмов я смотрю также очень много сериалов. И когда я смотрела сериалы Netflix, Hulu, НВО, я мечтала о том, что появятся украинские сериалы, которые будет настолько же интересно смотреть, захочется рекомендовать их друзьям и ждать новый сезон. Наконец-то такие сериалы у нас появились. Я благодарна нашему Правлению, что оно поддержало мою инициативу добавить номинацию “Лучший игровой украинский сериал”, и сегодня я с радостью вручаю первую “Дзиґу” в этой номинации сериалу “Спiймати Кайдаша”».

Людмила Семчук и команда «Спіймати Кайдаша»

 

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук: «Мы невероятно благодарны за такую высокую оценку сериала “Спiймати Кайдаша”. Это большое событие для телеканала СТБ и всей медиагруппы StarLightMedia. Мы давно мечтали о том, чтобы в Украине появился современный и по-настоящему украинский сериал, аутентичный и никого не копирующий. Сериал о нас, об очень важных темах. Вы все видели наших героев — они настоящие, такие, как мы. Благодаря Наталье Ворожбит мы смогли в этом сериале сказать о том, что нас всех очень волнует. Несмотря на такое веселое название, сериал поднимает очень важные вопросы». 

Людмила Семчук и Наталья Ворожбит

 

Наталья Ворожбит: «Я счастлива, что мы сделали сериал про себя и для себя. Хочу поблагодарить сегодня Владимира Бородянского, который в свое время заказал этот сериал для СТБ, Сергея Назарова, Талу Пристаецкую, Диму Кицая. Хочу поблагодарить режиссера Сашу Тименко, оператора Анатолия Сахно и всю-всю невероятную команду проекта. Спасибо!»

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук

 

Наталья Ворожбит и Александр Тименко

 

Этот вечер стал для Натальи Ворожбит настоящим триумфом. Ее фильм «Погані дороги» получил «Золоту Дзиґу» сразу в четырех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Юрий Кулинич), «Лучшая мужская роль второго плана» (Игорь Колтовский), «Лучшая женская роль второго плана» (Оксана Воронина), «Лучший сценарий» (Наталья Ворожбит).  

Наталья Ворожбит — в номинации «Открытие года»

 

А сама Наталья Ворожбит была отмечена престижной кинопремией в номинации «Открытие года»

Наталья Ворожбит, Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк

 

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Украинской киноакадемии.

Тарас Цымбалюк

 

Александр Боднар и Антонина Хижняк

 

Алена Лавренюк

 

Игорь Колтовский

 

Янина Соколова

 

Ахтем Сеитаблаев

 

Людмила Семчук

 

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук и Генеральный продюсер кино- сериального производства СТБ Екатерина Шевелюк

 

Елена Борозенец, Екатерина Григоренко (сериал «І будуть люди»)

 

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