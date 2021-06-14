Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 15 июня 2021 года. Как правильно провести вторник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 15 июня 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Второй рабочий день этой недели отлично подходит для решения текущих проблем, особенно касающихся личной жизни. Не растрачивайтесь по пустякам, выполняйте только важную работу, которая может принести выгоду. Постарайтесь не принимать поспешных решений, как следует все обдумайте. Вечером займитесь спортом или сходите на свидание.

Телец

Тельцы будут нуждаться в дельном совете. Попросите его у старшего товарища, он поможет найти ответ на волнующий вас вопрос. Держите свои эмоции под контролем и постарайтесь избегать конфликтов, особенно с близкими людьми, иначе останетесь виноватыми. Звезды сулят получение определенной прибыли, но не спешите тратить эти деньги, они пригодятся вам немного позже.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам выпадет возможность продемонстрировать свои таланты и профессиональные качества, не упустите ее. В личных отношениях возможны ссоры из-за недопонимания и излишней придирчивости. Вечер посвятите прогулке в одиночестве, это поможет вам освободиться ото всех переживаний и обрести гармонию и умиротворение.

Рак

Раки, не игнорируйте знаки, которые посылает вам вселенная. Случайные встречи и совпадения могут быть и не случайными, а судьбоносными. Помните, что нас встречают по одежке, поэтому пора обновить свой гардероб и создать более яркий имидж. Не пытайтесь снять с себя ответственность и свалить вину на других, нужно научиться отвечать за свои поступки и решения.

Лев

Львы, посвятите этот день людям, с которыми вы духовно близки, они смогут настроить вас на позитивный лад. Дела на работе будут идти как по маслу, ваши старания не останутся незамеченными и принесут похвалу и небольшую прибыль. А вот смену прически лучше перенести на другой день, так как результат вряд ли порадует вас. Не переусердствуйте с физической активностью, иначе рискуете получить травму.

Дева

Девам будет сложно сосредоточиться на монотонной работе, поэтому лучше взять отгул, чтобы не наделать ошибок. Свободное время посвятите второй половинке, отправьтесь на прогулку или в ресторан. Обратите внимание на свое здоровье, ваш организм давно нуждается в профилактике, не допустите обострения хронических заболеваний.

Весы

У Весов появится шанс стать душой компании и завоевать внимание нужных людей. Лучше заранее спланируйте свой день и перенесите решение всех серьезных вопросов на его первую половину. До вас могут дойти неприятные слухи о вашей персоне, но не расстраивайтесь, это всего лишь беспочвенные обвинения. Вечер отлично подойдет для того, чтобы заняться своим внешним видом.

Скорпион

Скорпионы, не хватайтесь за все дела сразу, так вы рискуете не выполнить ничего. Не спешите, иначе совершите ошибки, которые будет сложно исправить. Звезды предвещают получение радостной новости, которая вдохновит и откроет новые горизонты. Велики шансы пополнить кошелек, но только честным путем. Следите за своим здоровьем и больше занимайтесь спортом.

Стрелец

Стрельцам не стоит геройствовать и брать сверхурочную работу, ваших стараний все равно никто не оценит. Лучше проведите больше времени со своей семьей, так вы сможете уравновесить свое душевное состояние. Посещение увеселительных мест и употребление спиртных напитков не решит ваших проблем, а может, и подкинет новых.

Козерог

Если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни, то обязательно делайте это. Ваша интуиция и острый ум помогут вам без труда достичь своей цели, какой бы нереальной она ни казалась. Не отлынивайте на работе, выполните план максимум, и это принесет дополнительный доход, который можно потратить на отдых. Семейные представители знака, даже не думайте об измене, иначе останетесь у разбитого корыта.

Водолей

День прекрасно подходит для разного рода начинаний, вооружитесь опытом и сделайте все, что намечено. Личная жизнь отойдет на второй план, что может привести к серьезным конфликтам. Звезды советуют жить сегодняшним днем и не переживать о завтрашнем. Держите кошелек при себе и не обсуждайте размер ваших доходов с новыми знакомыми.

Рыбы

Рыбам день лучше посвятить рутинным и скучным делам. Не отчаивайтесь, эту работу тоже нужно выполнять. Желание вернуться в прошлое может выбить вас из колеи и закрыть дорогу к прекрасному будущему. Вечером звезды советуют не сидеть дома, отправьтесь на прогулку или встретьтесь со старыми друзьями. Одинокие представители знака «рискуют» встретить свою судьбу.

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