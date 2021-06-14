15 июня Организация Объединенных Наций в Украине проводит Экологический Форум

15 июня, во вторник, ООН в Украине проведет масштабное мероприятие по экологии. В обсуждении горячих глобальных и национальных экологических тем примут участие представители правительства, молодежь, общественные организации, дизайнеры устойчивой моды, представители бизнеса и эксперты ООН. 40 спикеров выступят на 6 дискуссионных панелях и предложат собственные идеи, как решить глобальные экологические проблемы в Украине, а каждому из нас — стать более экологически сознательным.

Ведущей мероприятия станет известная украинская телеведущая и журналистка Татьяна Даниленко.

Торжественное открытие Форума:

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский ;

Представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Среди спикеров: телеведущая и шеф-редактор ФАКТОВ ICTV Елена Фроляк, Главред Buro.Ukraine Татьяна Соловей, заместитель Министра охраны окружающей среды по вопросам евроинтеграции Ирина Ставчук, заместитель Министра окружающей среды Михаил Хорев, представители посольства Швеции, глава Японского Агентства Международного сотрудничества Сатоши Сугимото, глава Госэнергоэффективности Константин Гура, экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов, дизайнер Антон Белинский, представители 14 агентств ООН, международных организаций, со-основатели UAnimals, «Экодія», «Молодія фестиваль» и многие другие.

Только у нас — топ-темы по sustainability:

Почему говорят, что изменение климата — это не про Украину, и зачем в Японии сортируют 34 вида бытовых отходов?

Стихийные бедствия уже в Украине. Что это — естественное явление или месть природы, и можно ли их предупредить?

Самые интересные факты о роли изменения климата: придется ли человечеству в ближайшее время переселяться на Марс?

Все, чего вы раньше не знали о воде.

Устойчивость — новый тренд или мировая норма?

Пластиковые гены: сколько микропластика мы съедаем каждый год?

Продолжительность мероприятия: с 10:00 до 18:10.

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