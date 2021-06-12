Новый день — новые события. Звезды уже знают, что вас ждет 13 июня. Читайте гороскоп на 13 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Хватит ставить на первый план материальное, тогда получите то, что так давно ждете.

Телец

Только когда отпускаете кого-то из своей жизни, тогда и обретаете что-то новое. Отпустите прошлое, оно не сделает вас счастливым.

Близнецы

Максимум инициативы, больше действий ― вот правило на воскресенье для Близнецов.

Рак

Пришло время разнообразить ваши отношения. Придумайте активности или развлечения на вечер. Новое блюдо или вид деятельности — в самый раз.

Лев

Звезды сулят эмоциональное выгорание в работе, чего точно не стоит допускать.

Дева

Научитесь фильтровать события своей жизни. Отбрасывайте все плохое сразу. Вас уже затягивает в череду негативных событий.

Весы

Постоянный страх сковывает вас. Прекратите заботиться о том, что подумают окружающие.

Скорпион

Излишняя рассеянность Скорпионов будет изрядно мешать. Поэтому не погружайтесь в серьезные дела.

Стрелец

Вам кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Сделайте первый шаг к переменам, чтобы ощутить прилив энергии.

Козерог

Звезды сулят приятные известия. К ним нужно быть готовым: наполниться положительной энергией и хорошим настроением.

Водолей

Есть вероятность того, что вы тратите свои силы и нервы в пустую. Пересмотрите свой быт и задачи.

Рыбы

Поговорите по душам с родными, поделитесь проблемами. Научитесь принимать от них помощь.

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