Гороскоп на 13 июня 2021 года
Новый день — новые события. Звезды уже знают, что вас ждет 13 июня. Читайте гороскоп на 13 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Хватит ставить на первый план материальное, тогда получите то, что так давно ждете.
Телец
Только когда отпускаете кого-то из своей жизни, тогда и обретаете что-то новое. Отпустите прошлое, оно не сделает вас счастливым.
Близнецы
Максимум инициативы, больше действий ― вот правило на воскресенье для Близнецов.
Рак
Пришло время разнообразить ваши отношения. Придумайте активности или развлечения на вечер. Новое блюдо или вид деятельности — в самый раз.
Лев
Звезды сулят эмоциональное выгорание в работе, чего точно не стоит допускать.
Дева
Научитесь фильтровать события своей жизни. Отбрасывайте все плохое сразу. Вас уже затягивает в череду негативных событий.
Весы
Постоянный страх сковывает вас. Прекратите заботиться о том, что подумают окружающие.
Скорпион
Излишняя рассеянность Скорпионов будет изрядно мешать. Поэтому не погружайтесь в серьезные дела.
Стрелец
Вам кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Сделайте первый шаг к переменам, чтобы ощутить прилив энергии.
Козерог
Звезды сулят приятные известия. К ним нужно быть готовым: наполниться положительной энергией и хорошим настроением.
Водолей
Есть вероятность того, что вы тратите свои силы и нервы в пустую. Пересмотрите свой быт и задачи.
Рыбы
Поговорите по душам с родными, поделитесь проблемами. Научитесь принимать от них помощь.