Макарон со вкусом Baileys: рецепт от Екатерины Песковой

Иногда очень хочется побаловать себя вкусной домашней выпечкой. Особенно – на карантине! Суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова рассказала, как приготовить вкуснейшее лакомство ― любимые всеми пирожные макароны, да еще со вкусом ликера Baileys ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты для макарон:

миндальная мука — 150 г

сахарная пудра — 150 г

белок — 1 шт. (55 г)

сахар — 150 г

вода — 38 г

Ингредиенты для ганаша:

белый шоколад — 150 г

сливки — 50 г

растворимый кофе — 10 г

Baileys — 50 г

сливочное масло — 20 г

Способ приготовления:

Половинки печенья нужно приготовить по классическому рецепту макарон на итальянской меренге. Для приготовления ганаша нагреть сливки с кофе. Позже вылить эту смесь на растопленный шоколад. Добавить Baileys и пробить погружным блендером. При 40 ° С добавить мягкое сливочное масло и снова пробить. Оставить в холодильнике для стабилизации на 2―4 часа. Отсадить ганаш на крышечки, соединить половинки и наслаждаться вкусом!

Приятного аппетита!

Больше по теме: Медальоны с гранатово-вишневым соусом от Ярослава Гринчука

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ