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Макарон со вкусом Baileys: рецепт от Екатерины Песковой

11.06.2021

Иногда очень хочется побаловать себя вкусной домашней выпечкой. Особенно – на карантине! Суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова рассказала, как приготовить вкуснейшее лакомство ― любимые всеми пирожные макароны, да еще со вкусом ликера Baileys ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты для макарон:

  • миндальная мука — 150 г 
  • сахарная пудра — 150 г 
  • белок — 1 шт. (55 г) 
  • сахар — 150 г 
  • вода — 38 г 

Ингредиенты для ганаша:

  • белый шоколад — 150 г 
  • сливки — 50 г 
  • растворимый кофе — 10 г 
  • Baileys — 50 г 
  • сливочное масло — 20 г 

Способ приготовления:

  1. Половинки печенья нужно приготовить по классическому рецепту макарон на итальянской меренге.
  2. Для приготовления ганаша нагреть сливки с кофе.
  3. Позже вылить эту смесь на растопленный шоколад.
  4. Добавить Baileys и пробить погружным блендером. При 40°С добавить мягкое сливочное масло и снова пробить.
  5. Оставить в холодильнике для стабилизации на 2―4 часа.
  6. Отсадить ганаш на крышечки, соединить половинки и наслаждаться вкусом!

Приятного аппетита!

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