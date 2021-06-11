Что приготовили звезды каждому знаку зодиака 12 июня? Читайте гороскоп на субботу, 12 июня 2021 года, от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Жизнь становится красочной и разнообразной. Вам так нравится переживать эти эмоции изо дня в день. Делитесь энергией с близкими.

Телец

Будьте открыты, потому что все снова может измениться. Ваша гибкость делает вас сильным.

Близнецы

Вы чувствуете особую близость с новым человеком. Однако звезды говорят вам быть более осторожным.

Рак

Вы сможете сохранять спокойствие, это 100%. Пусть для вас это не всегда легко, но в субботу это крайне необходимо.

Лев

Кто-то может быстро оказать на вас давление, желая угодить врагам. Но это не сработает.

Дева

Вы много планируете. Но взвесьте то, что для вас важнее, и действуйте.

Весы

Вам будет все легко и просто даваться. Вы знаете, чего хотите, и делаете свое дело.

Скорпион

Вам любопытно все. Благодаря своей коммуникабельности вы много всего узнаете. Но будьте осторожны с новыми знакомствами.

Стрелец

Четко обозначьте себя как лидера. Только тогда вас начнут слушать и считаться с вами.

Козерог

Время от времени вам может быть немного беспокойно. Но вы сможете поднять свое настроение, если встретитесь с друзьями или навестите родных.

Водолей

Это один из тех дней, когда вы чувствуете, что вас перегружают чужими обязанностями. Умейте отстаивать свои интересы.

Рыбы

Вы чувствуете себя немного подавленным. Чтобы это преодолеть, можно остановиться на миг и почувствовать, сколько прекрасного вокруг.

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