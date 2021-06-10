Гороскоп на 11 июня 2021 года
Читайте астрологический прогноз на пятницу. Как подготовиться к выходным? Что необходимо поставить в приоритет? Больше — в гороскопе на 11 июня 2021 года.
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Овен
Принимайте обстоятельства как должное. Не старайтесь противостоять тому, что выше ваших сил.
Телец
Найдите время на самопознание. Вы запутались, не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Прислушайтесь к своему сердцу.
Близнецы
Научитесь договариваться. Грамотно выстраивайте диалог и не забывайте о благодарности.
Рак
Вы слишком доверчивы. Будьте осторожны, чтобы вами не воспользовались.
Лев
Не заставляйте себя делать то, что вы совершенно не умеете и не хотите. Лучше направьте силы на медитацию и чтение классической литературы.
Дева
Вы ощущаете себя настоящим создателем чего-то нового. Так держать. Вы близки к тому, о чем так долго мечтали.
Весы
Вы переживаете большую обиду. А все потому, что ожидали большего. Попробуйте правильно проанализировать ситуацию и отпустить ее.
Скорпион
В пятницу вы не захотите отвечать на звонки и встречаться с друзьями. Прислушайтесь к желаниям и останьтесь дома у телевизора со сладостями.
Стрелец
Наконец-то все тайное стало явным. Отныне будет легче идти по жизни и взаимодействовать с теми, кто раньше многое недоговаривал.
Козерог
Инфантильность вам не к лицу. Будьте более серьезным, чтобы наладить правильные и полезные контакты.
Водолей
Поговорите с любимым человеком. Кажется, между вами накопилось немало недопониманий.
Рыбы
Подумайте, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Вам точно не выйти из воды сухим, но есть шанс остаться незамеченным.