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Гороскоп на 11 июня 2021 года

10.06.2021

Читайте астрологический прогноз на пятницу. Как подготовиться к выходным? Что необходимо поставить в приоритет? Больше — в гороскопе на 11 июня 2021 года.

гороскоп 2021

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Овен 

Принимайте обстоятельства как должное. Не старайтесь противостоять тому, что выше ваших сил. 

Телец 

Найдите время на самопознание. Вы запутались, не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Прислушайтесь к своему сердцу.

Близнецы

Научитесь договариваться. Грамотно выстраивайте диалог и не забывайте о благодарности. 

Рак

Вы слишком доверчивы. Будьте осторожны, чтобы вами не воспользовались. 

Лев

Не заставляйте себя делать то, что вы совершенно не умеете и не хотите. Лучше направьте силы на медитацию и чтение классической литературы.

Дева

Вы ощущаете себя настоящим создателем чего-то нового. Так держать. Вы близки к тому, о чем так долго мечтали.

Весы

Вы переживаете большую обиду. А все потому, что ожидали большего. Попробуйте правильно проанализировать ситуацию и отпустить ее.

Скорпион 

В пятницу вы не захотите отвечать на звонки и встречаться с друзьями. Прислушайтесь к желаниям и останьтесь дома у телевизора со сладостями.

Стрелец

Наконец-то все тайное стало явным. Отныне будет легче идти по жизни и взаимодействовать с теми, кто раньше многое недоговаривал.

Козерог 

Инфантильность вам не к лицу. Будьте более серьезным, чтобы наладить правильные и полезные контакты. 

Водолей

Поговорите с любимым человеком. Кажется, между вами накопилось немало недопониманий.

Рыбы  

Подумайте, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Вам точно не выйти из воды сухим, но есть шанс остаться незамеченным.

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