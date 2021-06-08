Троица-2021: какого числа в Украине

Троица — один из самых почитаемых церковных праздников в нашей стране. В этот день прославляют Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Когда в Украине наступит светлый праздник Святой Троицы в 2021 году — узнаете в нашем материале.

Итак, какого числа будет Троица в 2021 году? Если Пасху православный мир праздновал 2 мая, то День Святой Троицы выпадает на 20 июня.

Больше по теме: Поздравления с Троицей в стихах и прозе

История праздника Троицы

Принято считать, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы. Так они хотели закрепить в памяти людей событие, которое произошло на 50-й день после Воскресения Господня. Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом. После этого они обнаружили у себя дар — способность исцелять больных, а также дар пророчества. Кроме этого они также могли говорить на нескольких языках — все, чтобы нести учение Божие в мир.

Официально праздник Троицу установили только в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице.

А вот на Руси Троицу начали отмечать позже — в конце XIII — начале XIV в.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.