Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2021 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними. Когда можно сеять семена, а в какие дни лучше отложить все работы и просто отдохнуть? Какого числа лучше пересаживать растения, а когда стоит заняться обрезкой деревьев? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на июнь 2021 года.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на июнь 2021

Лунный посевной календарь на июнь 2021

1 июня — лучше отказаться от посева и посадки любых культур. А вот в саду в этот день стоит заняться борьбой с вредителями.

2—3 июня нужно посвятить посадке корнеплодов и лука. Также можно высаживать рассаду помидоров, белокочанной капусты, перца, баклажанов. В саду можно заняться прополкой и уборкой сорняков, а также высадкой винограда и покосом газона.

4—5 июня нужно посвятить рыхлению сухой почвы и борьбе с сорняками. Не рекомендуется сажать и сеять большинство культур, обрезать и пересаживать деревья.

6—8 июня — благоприятные дни для посадки корнеплодов, чеснока, лука и большинства овощных культур: помидоров, перца, огурцов, баклажанов, картофеля, редиса, тыквы. Также можно высаживать многолетние и клубнелуковичные цветы, декоративные деревья и кустарники.

9—11 июня — поскольку в новолуние все растения очень уязвимы, то от любой работы в саду и огороде лучше отказаться.

Больше по теме: Лунный календарь на июнь 2021 года: когда полнолуние

12—13 июня — самое благоприятное время для посадки любых овощных культур. Удачнім будет посев горчицы, шпината, укропа, листовой петрушки, сельдерея, салата, шпината и прочее. А вот в саду рекомендуется высаживать цветы, кустарники и розы. Однако от применения ядохимикатов лучше отказаться: есть риск испортить растения.

14—15 июня стоит посвятить рыхлению земли и подготовке грядок к будущей посадке.

16—17 июня — утро можно начать с высадки рассады, а после обеда — однолетних цветов и декоративных кустарников. Не рекомендуется замачивать семена.

18—23 июня — благоприятные дни для высадки рассады, прополки и удобрения растений, посева всех видов цветов. Также можно пересаживать растения, бороться с вредителями и болезнями, перекапывать почву, рыхлить, окучивать.

24 июня — не рекомендуется работать с растениями в полнолуние.

25—30 июня — благоприятные дни для посадки большинства культур, особенно корнеплодных и луковичных, формирования кустов помидоров, плетей огурцов. Также можно заняться посадкой винограда, ежевики, малины, клубники, плодовых деревьев и ягодных кустарников с закрытой корневой системой, пасынковать, рыхлить сухую землю, бороться с сорняками.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.