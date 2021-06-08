Астрологический прогноз на 9 июня 2021 года поможет правильно и эффективно провести среду. Если хотите удержать удачу в своих руках, читайте гороскоп на 9 июня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Эта среда ― самое время попытаться отстоять свою позицию. У вас много энергии и сил для того, чтобы доказать, насколько вы талантливы.

Телец

Медленно и спокойно! Торопиться бесполезно, поэтому запомните эти два слова и действуйте согласно этим правилам.

Близнецы

Вам очень хорошо быть рядом со своим партнером. Вы чувствуете себя в безопасности. Проведите вечер вместе.

Рак

У вас будет хорошее настроение. Просто смеяться и шутить — планы Раков на целый день.

Лев

У вас все сложно. Луна высасывает из вас силу. Выпейте крепкого кофе и беритесь за работу. Лучше не спеша, но постепенно прийти к своей цели.

Дева

Если вы ищете консенсуса или точек соприкосновения, то успех в среду гарантирован.

Весы

В вашей работе упор делается на практические аспекты. Руководство и начальник хотят увидеть, что вы сделали.

Скорпион

Уют и друзья — вот что теперь важно. Приготовьтесь к классному вечеру в кругу близких. Это поможет развеять глупые мысли.

Стрелец

Вам не хватает настоящей жизнерадостности. Стрельцы работают скорее как машина, а не человек. Все машинально и без эмоций.

Козерог

Вы действительно хороши в практической работе. Так держать!

Водолей

Вечер будет немного беспокойным. Все идет не по плану, но переживать не стоит. Держите руку на пульсе и вовремя реагируйте на сигналы судьбы.

Рыбы

Вы будете на шаг впереди других. Поэтому пользуйтесь возможностями, не стесняйтесь попросить для себя бонусы или отпуск.

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