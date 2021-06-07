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Чем занять ребенка на каникулах в городе: топ-10 идей

07.06.2021

Перед родителями возникает серьезный вопрос: чем занять своего ребенка дома на летних каникулах? Топ-10 идей чем занять ребенка на каникулах в городе читайте в материале.

мероприятия

Летние тематические лагеря

Практически в каждом крупном городе нашей страны есть много кружков: по фотографии, искусству, музыке… И каждый из них на летний период организовывает детские лагеря дневного пребывания. Там дети изучают что-то новое, общаются, ходят в небольшие походы. Это отличный вариант летнего детского досуга.

Мастер-классы

Очень часто в больших городах по выходным проходят различные фестивали. Вот тут-то и можно совместить приятное с полезным, ведь на таких мероприятиях обычно проводят разнообразные мастер-классы: по лепке, изготовлению пирожных и прочее. Уверены, вашему малышу точно понравится учиться чему-то новому.

Бассейн под открытым небом

Если по каким-то причинам вы не сможете поехать на море или даже на речку этим летом, не беда! Бассейн  прекрасная альтернатива! Причем для этого не обязательно ехать далеко. Например, в Киеве в торговых центрах, на ВДНХ или Гидропарке есть прекрасные бассейны под открытым небом. Дети уж точно скучать не будут!

мероприятия

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Курсы иностранного языка

Лето это не только время для отдыха. В эти три месяца можно усовершенствовать иностранный язык. Например, можно пойти на курсы или записаться в специализированную студию или школу. На таких курсах скучной теории и вызовов к доске не бывает  изучение иностранных языков проходит в игровой форме.

Спортивные секции

Часто бывает, что ребенок хотел бы заняться каким-то видом спорта, но из-за огромного количества уроков и дополнительных занятий на спорт просто не хватает времени. Так вот лето это отличное время для посещения спортивных секций. Если ваш ребенок давно хотел научиться кататься на роликах или скейте  запишите его. Так ребенок будет занят и на безделье времени уже не останется.

мероприятия

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Экскурсии выходного дня

Вы обожаете путешествовать, но на уик-энд в Европу выехать не получается. Не отчаивайтесь! В нашей стране тоже можно многое увидеть! Сегодня туристические фирмы предлагают достаточно широкий выбор туров выходного дня по вполне приемлемым ценам. А если и на это времени нет, то тогда исследовать незнакомое место в родном городе. Уверены, такое найдется!

Летняя подработка

Да-да! Почему нет? Лето отличная возможность заработать денег и купить себе ту вещь, о которой давно мечтал. В большом городе, да и маленьком тоже, есть огромное количество мест, где может поработать ребенок от 14 лет. Можно устроиться в  МакДональдс, в курьерскую доставку, стать промоутером… Даже кота соседей кормить можно или собак выгуливать. Главное  желание!

Развлекательный квест

На протяжении целого года вы с ребенком ходили по одной и той же дороге? Как насчет разнообразить досуг и придумать новый маршрут, скажем, в школу или в магазин? Найдите время и придумайте вместе с ребенком свой собственный квест.  Чтобы сделать задания действительно интересными, стоит все же побольше узнать про знакомые места: кто из знаменитостей там жил, что было раньше на месте старой булочной и когда установили вон тот фонтан в парке. А после первого квеста предложите ребенку самому попробовать составить подобный маршрут.

мероприятия

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Волонтерство

Волонтерство  это отличная идея для занимательного досуга детей. Волонтеры нужны всегда и везде: в благотворительном магазине, приюте для животных, зоопарке. Так ребенок не только будет занят интересным делом, но и сделает много полезного и станет намного добрее и терпимее.

Семейный пикник

Конечно, пикники каждый день устраивать не получится. Но зато в выходные дни легко. Для этого нужно обязательно взять с собой плед, немного еды и вперед. А чтобы не заскучать в парке или лесу  прихватите велосипеды или набор для игры в пинг-понг.

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