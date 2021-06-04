Котлеты из карпа: рецепт от Владимира Ярославского
04.06.2021
Если вы давно хотели побаловать себя и своих родных необычным блюдом, выход есть! Секрет приготовления вкусных котлет из карпа нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- 820 г филе карпа
- 90 г жареного лука
- 80 г хлеба белого
- 60 г молока или сливок (10%)
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Филе карпа пропустить через мясорубку.
- Добавить обжаренный лук, хлеб, замоченный в молоке или сливках, и еще два раза пропустить через мелкую решетку.
- Добавить яйцо, соль и перец по вкусу, вымешать.
- Сформировать «бургеры» и обжарить. А еще можно заморозить, потом достать и через пару часов еще немного подмороженные обжарить ― здесь уже лучше с мукой, после чего довести до готовности еще 5―7 минут в духовке.
Приятного аппетита!
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