Котлеты из карпа: рецепт от Владимира Ярославского

Если вы давно хотели побаловать себя и своих родных необычным блюдом, выход есть! Секрет приготовления вкусных котлет из карпа нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

820 г филе карпа

90 г жареного лука

80 г хлеба белого

60 г молока или сливок (10%)

1 яйцо

Способ приготовления:

Филе карпа пропустить через мясорубку. Добавить обжаренный лук, хлеб, замоченный в молоке или сливках, и еще два раза пропустить через мелкую решетку. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу, вымешать. Сформировать «бургеры» и обжарить. А еще можно заморозить, потом достать и через пару часов еще немного подмороженные обжарить ― здесь уже лучше с мукой, после чего довести до готовности еще 5―7 минут в духовке.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ