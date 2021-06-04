Гороскоп на 5 июня 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно быть более осмотрительным, а кому стоит заняться своим здоровьем? Читайте гороскоп на 5 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сложный день. Возможны конфликты со второй половинкой. А все из-за недопонимания. Постарайтесь проговаривать свои ожидания. Так вам удастся наладить отношения.

Телец

День стоит провести наедине с собой. Постарайтесь избегать разговоров с неприятными для вас людьми. Так вы избавите себя от ненужных конфликтов.

Близнецы

Немного сумбурный день. С самого утра вы будете полностью загружены делами. Проявите особую бдительность во время работы с документами.

Рак

Звезды советуют не проявлять активности в коммерческих делах, потому что вам будет сложно трезво оценить свои возможности и не гоняться за пустыми проектами.

Лев

Гармоничный день. Вам может представиться возможность поучаствовать в новых интересных проектах. Не бойтесь ответственности. При правильной постановке задач вы со всем справитесь.

Дева

Неблагоприятный день для здоровья. Существуют большие риски, особенно для мужчин. Есть смысл отказаться от употребления алкоголя и вредных продуктов. Лучше займитесь спортом.

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Весы

Прекрасный день для планирования. Звезды советуют отказаться от посещения шумных мероприятий. Отдайте предпочтение спокойному времяпрепровождению.

Скорпион

С самого утра ваши планы пойдут наперекосяк. Только не стоит расстраиваться. Кто знает, возможно, все к лучшему. В любом случае в субботу вы не сможете адекватно оценить ситуацию.

Стрелец

Нестабильный день. Проблемы на работе дополнят непонимание в семье. Из-за этого вам захочется убежать от действительности. Звезды советуют собрать все силы в кулак. Помните: после дождя всегды сияет солнышко.

Козерог

С самого утра ваши родственники попросят вас о помощи. Подумайте хорошо, сможете ли вы им помочь. Звезды советуют проявить немного эгоизма и не действовать в ущерб себе.

Водолей

Пассивный день. Не стоит планировать грандиозные события и строить наполеоновские планы. Скорее всего, им не суждено сбыться. Посвятите свободное время саморазвитию. Пользы от этого будет намного больше.

Рыбы

Вам стоит отказаться от риска в любом его проявлении. Вас могут ждать серьезные финансовые потери. Во что бы то ни стало, сохраняйте спокойствие и холодный ум.

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