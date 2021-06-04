Не знаете, какие книги почитать на карантине? Редакция STB.UA поможет найти ответ! Мы спросили у звезд телеканала СТБ, какие литературные произведения, по их мнению, обязательно стоит прочесть. Своими впечатлениями поделились Даша Трегубова, Анна Кушнерук и Дмитрий Карпачев. Узнайте, что можно почитать, в нашем материале.

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Какие книги почитать:

О. Генри «Избранные новеллы»

Стив Мартин «Радость моего общества»

Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук»

Джереми Кларксон «Без тормозов. Мои годы в Top Gear»

Владимир Познер «Прощание с иллюзиями»

Твайла Тарпл «Привычка к творчеству»

Ян Парандовский «Алхимия Слова»

Дмитрий Карпачев «Как дать ребенку все без денег и связей»

Даша Трегубова — актриса, ведущая «Х-фактор»-10 — рассказала о трех любимых книгах — О. Генри «Избранные новеллы», Стив Мартин «Радость моего общества» и Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук».

«О. Генри — мой любимый писатель с детства, — делится Даша. — В какой-то мере благодаря этой книге я выбрала профессию, связанную с кино и телевидением. У него потрясающие трогательные рассказы с великолепным юмором и самыми неожиданными, невероятными концовками. Сначала ты смеёшься, а в конце не можешь не прослезиться — настолько они ловко воздействуют на эмоции. Да и сама история автора удивительная: свои лучшие истории он написал, сидя в тюрьме за якобы растрату, которую допустил, работая бухгалтером банка».

Еще одно произведение, о котором Даша захотела рассказать, — книга Стива Мартина (да, того самого популярного американского комика) «Радость моего общества».

«Когда-то над ней я смеялась так, что будила соседей, — вспоминает Даша. — У него абсолютно нестандартные истории с феерическим чувством юмора. Жаль, что написал Мартин всего пару книг, но они так поднимают настроение, что можно их перечитывать много раз!»

Также актриса и ведущая рассказала, что читает сейчас:

«Мозгоускорители» — книга по когнитивной психологии. Она написана признанным в мире психологом Ричардом Нисбеттом и опирается на огромное количество исследований и экспериментов. Книга помогает разобраться в том, почему мы делаем тот или иной выбор, совершаем те или иные поступки — в общем, разобраться в себе и окружающих. Из неё я впервые узнала о фундаментальной ошибке атрибуции, и теперь моя жизнь уже не будет прежней».

Анна Кушнерук — психолог, ведущая, эксперт проектов телеканала СТБ. Рассказывать о любимых книгах она может бесконечно, ведь чтение — одна из любимых и важных вещей в жизни эксперта.

«Совершенно невозможно выбрать одну книгу… Но я точно могу сказать, что чувство, которое возникает от прочтения толковых произведений, — это озарение и вдохновение, — комментирует Анна. — Если вы ищете такое состояние, делюсь списком:

«Привычка к творчеству», автор — гениальный хореограф Твайла Тарпл.

«Алхимия Слова» Яна Парандовского. Это вот чтоб прям влюбиться в слова и тех, кто их смешивает и наполняет буквы особым смыслом.

Любые работы Виктора Франкла — гения, отца экзистенциального анализа, логотерапии. Он пережил концлагеря, спас жизни многим, читая свои лекции о смысле жизни в холодном бараке перед сломленными узниками. Как только люди вслушивались, они «распрямляли плечи» и снова оживали.

Самый читающий человек, которого я знаю, — мой сын Ваня, — продолжает рассказ Анна. — Он читает буквально ВСЕ и обо всем, и кстати, многое из гаджетов. Я убеждена, что гаджет — добро, если он используется с умом и с душой.

Дмитрий Карпачев — эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта «Детектор лжи», а также психологического реалити «Супермама» не только перечитал сотни книг, но и написал свою! Книга «Как дать ребенку все без денег и связей» стала настоящим бестселлером. В ней каждый родитель найдет ответ на самый сокровенный вопрос: как правильно воспитать ребенка? Дмитрий Карпачев предлагает подход к воспитанию, основанный на здравом смысле, с учетом особенностей и образа жизни семьи. Цель этого подхода — сформировать здоровую психику ребенка и подготовить его к самостоятельной взрослой жизни. Эта книга поможет научиться влиять на поведение ребенка, не травмируя его, устанавливать новые правила для всей семьи. Автор утверждает: если следовать советам, изложенным в книге, за семь недель можно вывести отношения с ребенком на новый уровень.

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