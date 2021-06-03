Гороскоп на 4 июня 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более сдержанным, а кто должен сократить свои расходы? Читайте гороскоп на 4 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для новых приятных знакомств и налаживания контактов с влиятельными людьми, которые смогут поспособствовать в карьерном росте.

Телец

Обратите внимание на свое здоровье. Откажитесь от сильных физических нагрузок. Вечер проведите в тишине. А еще лучше — в теплой ванной и с хорошей книгой.

Близнецы

Не очень удачный день для заключения контрактов или покупки недвижимости. Звезды советуют не принимать поспешных решений. В сложной ситуации обратитесь за поддержкой к любимому человеку.

Рак

Напряженный день. Могут возникнуть непредвиденные сложности. Возможны финансовые потери. Звезды советуют не расстраиваться, а учиться на своих ошибках.

Лев

Непредсказуемый день. С самого утра все ваши планы могут полностью измениться. Однако не стоит расстраиваться. Есть вероятность, что это все к лучшему.

Дева

Не нужно бежать впереди паровоза и подгонять его. Вы не знаете, что вас ждет за поворотом. А вот звезды все видят. И если сегодня вам кажется, что мир рухнул, завтра все может быть совсем по-другому.

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Весы

Звезды советуют задуматься о финансовой подушке. Прекратите тратить деньги. Вам нужно отложить немного про запас. Не давайте денег в долг. Вам не вернут.

Скорпион

Не стоит в этот день слишком впадать в крайности. Особенно в эмоциональном плане, ведь именно завтра возможны неожиданные срывы. Сохраняйте спокойствие.

Стрелец

Весь мир падет к вашим ногам. С самого утра вы просто-таки будете купаться в похвале и комплиментах. Ну что ж, поздравляем. Вам есть чем гордиться!

Козерог

Не стоит строить наполеоновских планов. Лучше займитесь решением скучных бытовых вопросов. Вечер проведите в кругу семьи. И не забудьте позвонить родителям.

Водолей

Возможны непредвиденные расходы. Так что вам стоит отказаться от покупки ненужных вещей или тридцатой пары кроссовок. Подумайте об экономии.

Рыбы

Прекрасный день для решения сложных задач.Вы будете просто генерировать гениальные решения. Все в плюсе: начальство довольно. Даже премию готово вам выписать!

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