Если устроить семейный отдых на островах не получается, советуем подумать, где погулять в Киеве. Ну а чтобы облегчить вам жизнь, редакция STB.UA создала подборку лучших парков столицы для семейного досуга. Скорее берите плед, корзину с вкусностями – и отправляйтесь в парк!



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Парк ВДНГ

Национальный Экспоцентр Украины может заслужить звание главного культурно-развлекательного центра столицы, ведь многие масштабные события Киева происходят именно там. К примеру, Atlas Weekend.

ВДНГ – это отличный вариант бюджетного отдыха всей семьей на свежем воздухе. На его территории находится огромное количество зон досуга: барбекю, парки, бассейн, зоны для занятия спортом, сцены для выступлений музыкантов, контактный зоопарк, сферический кинотеатр.

Дети точно оценят качельный парк: он рассчитан как на самых маленьких, так и на взрослых посетителей. Также можно брать велики, ролики, гироскутеры напрокат и кататься по парку.

Парк Дружбы народов

Между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове находится парк Дружбы народов. Его открыли в 1972 году. Территория парка делится на зоны: круглый сад с 15 секторами различных растений, детская зона с игровыми площадками, пляжи и места для занятий спортом.

Для любителей активного отдыха есть спортивно-развлекательный комплекс X-Park. В вашем распоряжении велосипеды, вейкборды и даже квадроциклы. Там же есть место для игры в футбол и пейнтбол.

После различных активностей можно устроить с друзьями пикник. Для этого на территории есть все необходимое: бревна для сидения, места для костров, парковые скамейки.

Голосеевский парк имени М. Рыльского

Этот огромный парк, площадью 140,9 га, находится в северной части Голосеевского леса. В 1964 году ему присвоили имя украинского поэта Максима Рыльского, который когда-то жил рядом.

В парке четыре озера, что позволяет устроить прогулку на катамаране или лодке. Для детей есть детский городок аттракционов. Перекусить можно в кафе на воде. Ну и куда без точек с кофе – здорово прогуляться по парку со стаканчиком чего-то вкусного и бодрящего!

Парк Отрадный

Парк находится в Соломенском районе. Он был создан одновременно с массивом Отрадный в начале 60-х годов. В центре находится пруд, который внешне напоминает «интеграл», поэтому иногда его так и называют.

В 1992 году в северной части парка создали этнографический комплекс «Мамаева слобода». Любителям истории будет интересно посмотреть на деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и реконструированное казацкое поселение XVII–XVIII веков.

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Парк Партизанской славы

Парк был создан на базе соснового леса в Дарницком районе между улицами Тростянецкой и Славгородской.

На территории есть спортивная площадка, большая сосновая аллея, летний кинотеатр, канатные дороги, прогулочное кольцо и три лесных озера. Можно арендовать беседку с мангалом и провести уютный вечер в компании друзей.

Мариинский парк

Уголок природы в центре Киева – это Мариинский парк. Он расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. После осмотра достопримечательностей Киева лучше отправиться в парк, чтобы отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться прекрасными видами.

Парк существует с 1874 года. В советские времена его называли Советским, позже Парком жертв революции. В 1993 году ему вернули историческое название – Мариинский.

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