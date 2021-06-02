Сегодня любимому телеканалу миллионов телезрителей ― СТБ ― исполнилось 24 года! На протяжении почти четверти века мы радуем вас самыми яркими, запоминающимися, романтическими и мистическими проектами! И в этот праздничный день звезды СТБ поздравили любимый канал с днем рождения!

Ведущий романтических реалити «Холостячка» и «Холостяк» Григорий Решетник опубликовал трогательный пост, в котором признался в любви любимому каналу, а также поблагодарил СТБ за прекрасные годы сотрудничества.

«Мы познакомились и начали сотрудничество, когда мне было 24, а тебе ― 11. Меня утвердили диктором сразу 4-х твоих проектов, а уже через два года я стал твоим лицом. Сегодня тебе 24, и я очень счастлив, что мы до сих пор вместе! Ты невероятный: современный, трендовый, рейтинговый, креативный, семейный и популярный! Ты просто лучший! Совершенствуйся и никогда не останавливайся, а я буду рядом и чем смогу ― помогу! Помни, когда мы вместе ― ВОЗМОЖНО ВСЕ! С Днем рождения, родной телеканал СТБ! Люблю всем сердцем!»

К поздравлением Григория Решетника присоединился и непревзойденный Эктор Хименес-Браво, который, к слову, недавно получил вид на жительство в Украине. На своей странице в Instagram он также поздравил любимый канал с днем рождения.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Оля Мартыновская также не осталась в стороне и поздравила СТБ с праздником:

«Когда СТБ появился в моей жизни, то сразу стал одним из самых ярких периодов и подарил мне вас. Благодарна всем причастным к созданию крутых проектов за эмоции, позитив и желание творить. Мы уже настоящая семья. Дальше ― больше!»

А ее коллега по цеху ― судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский ― также поздравил канал с днем рождения и пожелал СТБ еще больше интересных проектов и экспериментов:

«Радуюсь, что причастен к семье канала СТБ, у которого сегодня день рождения! Продолжайте творить, радовать и вдохновлять своими проектами. Впереди у нас много кулинарных экспериментов и свершений».

Присоединилась к поздравлениям и тренер проекта «Зваженi та щасливi» Марина Боржемская. Она поблагодарила канал за предоставленную ей возможность творить и помогать людям, а также пожелала СТБ процветания и высоких рейтингов.

«Пусть с каждым годом рейтинги растут, открываются новые звезды и таланты, любовь находит тех, кто в нее верит, а преданный зритель никогда не переключает кнопку», ― написала Марина Боржемская.

Ведущая любимой передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева также присоединилась к поздравлениям:

«С Днем рождения, родной телеканал СТБ. Счастлива, что мы вместе. Спасибо всем, с кем встретилась здесь, у кого учусь, кем вдохновляюсь, чью поддержку чувствую, с кем наслаждаюсь творческим процессом. Для меня СТБ ― это люди, которых люблю и уважаю. Спасибо, что вы есть, мои прекрасные и невероятные».

Редакция STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает любимому каналу еще больше интересных проектов, высоких рейтингов и процветания. Вместе мы ― сила! И помните: з любов’ю можливо все!

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