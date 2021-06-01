Гороскоп на 2 июня 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более осмотрительным, а кто должен отказаться от вредной пищи? Читайте гороскоп на 2 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы хотите достичь желаемого, не стоит отказываться от намеченного пути. Не поддавайтесь на уговоры близких и знакомых. Думайте своей головой.

Телец

Окружающие будут вас откровенно раздражать. Не стоит заострять на этом внимание, иначе заработаете себе невроз. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

В достижении вашей мечты вам может помешать ваша мнительность. Больше уверенности в своих силах. Сохраняйте стойкость и невозмутимость. В любой непонятной ситуации оставайтесь верны своим идеалам.

Рак

На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Однако неизвестно, какие новости он вам принесет. Звезды советуют проявить бдительность и не рассказывать о своих планах.

Лев

Конечно, вам кажется, что вы лучше других знаете, что нужно вашим близким. Однако звезды советуют не помогать никому, особенно, если вас об том не просят.

Дева

Прекрасное время на работе, чтобы продемонстрировать все свои таланты и попросить о повышении. Вы это заслужили. Так что побольше уверенности в своих силах. Тогда все получится.

Больше по теме: Общий гороскоп на июнь 2020 от Хаяла Алекперова

Весы

Замечательный день, чтобы заняться своим здоровьем. Откажитесь от вредной пищи и алкоголя. Также стоит заняться спортом. Вечер проведете за просмотром хорошего фильма.

Скорпион

Прекрасный день, чтобы наладить отношения с близким человеком. Обсудите все волнующие вас вопросы. Только будьте честны. Неискренность сразу учуют ваши близкие. И тогда о примирении можно забыть.

Стрелец

Прекрасный день для представителей творческих профессий. Вы будете генерировать гениальные идеи, которые по достоинству оценит ваше начальство.

Козерог

Прекрасный день для отдыха в компании близких друзей. Проведите вечер с самыми родными людьми. В них вы найдете вдохновение и силы двигаться дальше.

Водолей

Ваше красноречие поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Коллеги будут в восторге от ваших идей и предложений.

Рыбы

Замечательный день, который можно со спокойной совестью провести в расслабленном состоянии. На работе все прекрасно, так что можно немного отдохнуть.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.