День защиты детей: звезды СТБ со своими детьми

1 июня во всем мире отмечают не только начало лета, но и День защиты детей. Большинство звезд телеканала СТБ познали счастье быть родителями. Специально к празднику редакция STB.UA собрала самые ми-ми-мишные фото наших любимых ведущих и актеров с их детьми. И пусть этот хмурый и холодный день станет для вас чуточку счастливее и теплее.

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Одна из самых прекрасных и гармоничных семей Украины. Григорий Решетник со своей женой Кристиной и тремя богатырями! Красота!

Талантливая актриса и героиня первого романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина со своим сыном Платоном. Какие же они счастливые!

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід» Антонина Хижняк с сыном Максимом на съемках. Ми-ми-мишность этого фото зашкаливает.

А вот ведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина очень редко делится фото своей семьи. Но посмотрите, какие же они красивые!!!

Судья кулинарного проекта «МастерШеф» Оля Мартыновская вместе со своей доченькой Верой ярко и с задором ворвались в это прохладное летнее утро.

Ведущая «Вікна-Новини» и социального проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая также любит делиться с подписчиками фото своих прекрасных детей.

Врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский часто показывает фото своей дочери, которую он мило называет Жук Жуковский…

Восхитительная режисер культовых фильмов Оксана Байрак, которая также недавно стала мамой, не только поделилась милым видео с утренней прогулки с дочерью, но и пожелала всем детям счастья и благополучия.

Актер сериалов телеканала СТБ «Ничто не случается дважды», «Продается дом с собакой» и «Гадалка» Антон Батырев ― прекрасный отец. И это фото — яркое тому подтверждение.

Актриса культовой драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная просто души не чает в своем маленьком сыне.

А ее коллега по цеху, актриса исторической драмы «Крепостная» Наталка Денисенко, считает, что одна из главных задач мамы — защищать своего ребенка во что бы то ни стало.

Финалистка 20-го сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Белла Салаватова только постигает азы материнства. Но какая же она красивая и счастливая!

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