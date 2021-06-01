Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+
Анна Сагайдачная отмечает день рождения
01.06.2021
Сегодня, 1 июня, свой день рождения отмечает талантливая актриса Анна Сагайдачная . Девушка исполнила одну из главных ролей в костюмированной драме «Крепостная» . Редакция сайта STB.UA поздравляет Анну Сагайдачную с праздником!
С раннего детства жизнь Анны Сагайдачной связана с творчеством: она увлекалась музыкой и хореографией. Сегодня талантливая актриса уже достигла немалых высот в современной киноиндустрии. За свой професионализм Анна была номинирована на национальную телевизионную премию «Телетриумф»-2016 в категории «Актриса телевизионного фильма/сериала».
Больше по теме: Наталка Денисенко о трансформации своей героини в 3 сезоне сериала «Крепостная»
В масштабном сериале «Крепостная» Анна Сагайдачная сыграла образованную и очень воспитанную дочь богатого помещика —
Натали Дорошенко. Актрису зрители сразу полюбили.
Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!
Больше по теме: «Крепостная»: Подробности грядущего 3 сезона — новые сцены, герои и драматический сюжет
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: