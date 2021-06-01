Анна Сагайдачная отмечает день рождения

Сегодня, 1 июня, свой день рождения отмечает талантливая актриса Анна Сагайдачная. Девушка исполнила одну из главных ролей в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Анну Сагайдачную с праздником!

С раннего детства жизнь Анны Сагайдачной связана с творчеством: она увлекалась музыкой и хореографией. Сегодня талантливая актриса уже достигла немалых высот в современной киноиндустрии. За свой професионализм Анна была номинирована на национальную телевизионную премию «Телетриумф»-2016 в категории «Актриса телевизионного фильма/сериала».

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В масштабном сериале «Крепостная» Анна Сагайдачная сыграла образованную и очень воспитанную дочь богатого помещика — Натали Дорошенко. Актрису зрители сразу полюбили.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

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